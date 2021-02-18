В отношении задержанного вице-мэра Челябинска возбуждено уголовное дело

Его подозревают в получении взятки

Следственными органам СКР по региону в отношении замглавы Челябинска Олега Извекова возбуждено уголовное дело о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта в 2020 году. По данным источника в правоохранительных органах, контракт, продвинутый вице-мэром, был заключен в период весеннего локдауна и, вероятно, касался антиковидных закупок администрации Челябинска.

В отношении Олега Извекова возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 18 февраля сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления федеральной службы безопасности.

Задержание прокомментировала мэр Челябинска Наталья Котова.