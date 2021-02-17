Во дворе дома облисполкома в Челябинске будет спортшкола, спортбар и магазин

Администрация Челябинска ответила на вопросы Первого областного информационного агентства

В доме на площади Революции продолжается демонтаж строительной конструкции, которая перекрывала въезд и вход и вообще делала эстетически невозможным вид знакового для города исторического здания.

Репортаж об этом мы опубликовали на прошлой неделе, не дождавшись ответов от администрации города. У нас было два вопроса:

1. Будет ли возможен проезд пожарных машин после демонтажа сооружения в арке дома на площади?

2. Какова судьба здания во дворе дома?

По поводу проезда нам ответили утвердительно, сопроводив ответ проектом межевания территории, где центральная арка со стороны площади Революции отмечена как «проход или проезд через земельный участок».





В ответе также говорится, что соблюден «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которому ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 3,5—4,2 метра, а в указанном месте — больше пяти метров.

Все это хорошо, только, судя по всему, строители не будут наглухо засыпать подземелье под разобранным строительным сооружением. Просто положат сверху железобетонные блоки.

Жителей дома беспокоит, что блоки не выдержат веса пожарной машины, заполненной водой. Он составляет 32 тонны, есть официальное заключение МЧС на этот счет.

«Мы на свои деньги заказывали в Государственном центре по охране культурного наследия проект восстановления арки и проезда через нее. Специалисты нам ответили, что в подземном помещении должна быть установлена поперечная бетонная перемычка, чтобы дом не деформировался, а яма должна быть засыпана. Но строители не собираются этого делать и пожарная машина всем весом у нас может рухнуть под землю. Кроме того, чтобы ворота открывались внутрь, нужно опустить уровень земли, который сейчас на полметра выше. Так ворота не откроются»,

— считает председатель ТСЖ «Цвиллинга, 36» Ирина Никифорова.

Ответ на второй вопрос в некоторой степени подтверждает предположение жителей.

Судьба недостроя во дворе вполне ясно описана в предоставленных редакции документах: это «спортивный комплекс со встроенными помещениями: в цокольном этаже магазин спортивных товаров площадью 500 квадратных метров, спортивный бар на 175 мест, спортивный и выставочный зал на 90 посетителей, в подвальном этаже автостоянка на 120 машиномест». Это дополнительно к подземной парковке на 100 машиномест, чуть выше на плане.





Оборудованное подземное помещение, вероятно, необходимо для будущего спорткомплекса с таким количеством опций.



Жители дома намерены и дальше защищать свое жизненное пространство: сейчас в Арбитражном суде рассматриваются два иска ТСЖ к администрации города.