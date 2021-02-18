Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 18 февраля, подписал распоряжение о снятии очередных ковидных ограничений в регионе.
Так, с 60 до 75 процентов увеличилось разрешенное количество присутствующих на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях.
В заведениях общепита теперь можно проводить дискотеки, юрлицам и индивидуальным предпринимателям дали добро на проведение банкетов.
При этом ограничения для лиц старше 65 лет продолжают действовать.
«Продлена мера о необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории „65 +“ с 22 февраля по 7 марта 2021 года», — рассказали в правительстве Челябинской области.
При снятии ковидных мер организаторам обязательно нужно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.