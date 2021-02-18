Залы и арены теперь можно заполнять зрителями на 75%: очередные ковидные ограничения сняты в Челябинской области

При этом нужно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 18 февраля, подписал распоряжение о снятии очередных ковидных ограничений в регионе.

Так, с 60 до 75 процентов увеличилось разрешенное количество присутствующих на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях.

В заведениях общепита теперь можно проводить дискотеки, юрлицам и индивидуальным предпринимателям дали добро на проведение банкетов.

При этом ограничения для лиц старше 65 лет продолжают действовать.

«Продлена мера о необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории „65 +“ с 22 февраля по 7 марта 2021 года», — рассказали в правительстве Челябинской области.

При снятии ковидных мер организаторам обязательно нужно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.