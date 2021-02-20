Житель Магнитогорска лишился обеих ног из-за несчастного случая и стал профессиональным спортсменом

Накануне праздника ИА «Первое областное» рассказывает историю настоящего мужчины

О жизни Николая Чухонцева можно написать книгу. Это будет настоящий приключенческий роман с лихо закрученным сюжетом: подвигом, любовной историей и прекрасным финалом. Но у Николая все еще только начинается и свою судьбу он выбирает сам.

О подвиге

Коля родился 9 мая. Возможно, эта дата предопределила его судьбу — побеждать все трудности и находить выход даже из самых сложных ситуаций. Он вырос в небольшом поселке городского типа Южный в Нагайбакском районе. После окончания школы 18-летний юноша отправился на службу в армию. Это был 2003 год, парня призвали в Карелию на приграничную заставу. В один из дней, работая машинистом бензовоза, Николай переливал топливо из одного резервуара в другой. В какой-то момент произошло короткое замыкание электронасоса и искра попала в лужу с бензином. Чтобы предотвратить взрыв и гибель десятков людей, Николай бросился тушить пламя.

Уже много позже в госпитале в Москве после трех месяцев комы он узнает, что остался без обеих ног и получил глубокие ожоги семидесяти процентов поверхности тела. Больше двух лет Николай провел на больничной койке, учился заново не то что есть и пить — дышать, настолько глубокими были повреждения дыхательных путей. Николай перенес восемь операций по пересадке кожи. Обессиленный парень вернулся домой на инвалидной коляске через три года после призыва. Рядом всегда находились родители, сестренка.

«Я долго думала о произошедшем: жалела, винила, отказывалась принимать. Еще там, в госпитале, молилась, чтобы сын был жив. А потом для себя решила: значит, судьба такая у моего сына, у моей семьи. И я им горжусь. Мы вырастили настоящего мужчину», — рассказывает мама Николая Анна Чухонцева.

Первое время о Николае много писали, приглашали на съемки на федеральные каналы. Но скромный парень не любит о себе рассказывать, а тем более — вызывать чувство жалости. Постепенно жизнь вошла в свое русло: Николай привыкал к коляске, стал даже помогать родителям по хозяйству, и интерес к парню у журналистов пропал.





О спорте

Чухонцевым выделили новый дом, оборудовали пандусом. На деньги армейской страховки Коля купил отечественный автомобиль с ручным управлением. Умудрялся помогать отцу на сенокосе летом, чистить снег во дворе зимой и готов был бесчисленное количество раз ездить за рулем, неважно куда. Чтобы не сойти с ума от скуки или за компьютерными играми (куда без них в середине 2000-х), Коля стал «тягать железо», общаться с инвалидами по области, выезжал на соревнования по стрельбе из пневматики. Родители поддерживали его: главное, чтобы парень не замкнулся в себе, а то и не пристрастился к алкоголю, как молодые односельчане.

«В 2010 году знакомый парень-колясочник из Златоуста рассказал мне о следж-хоккее в Югре. Пригласил попробовать. Я немного подумал, решил — поеду. Сел на автобус до Челябинска, оттуда — в Югру. Пока доехал, устал, из автобуса лишний раз не выйти не зайти, помощников нет», — рассказывает Николай.

Самая первая тренировка на льду, когда спортсмен играет на специальных санках, прошла не очень удачно. Парень вымотался, устал, и даже мелькнула мысль: бросить и уехать домой. Но Николай не их тех, кто бросает, не доделав. Сейчас у него множество медалей и сотни игр позади. Несколько лет он выступал в команде Югры, ездил домой за рулем своих «Жигулей» в отпуск и исколесил по соревнованиям полстраны. Сейчас Коля — нападающий в «Звезде» Тульской области. В эти дни титулованный спортсмен на сборах — готовится к этапу Кубка России по следж-хоккею, который пройдет с 2 по 10 марта в Оренбурге.

«Сразу после Оренбурга нас ждет третий этап Кубка, здесь, в Тульской области, в Алексине. Домой вернусь к 15 марта», — рассказывает наш герой.

О любви

Домой — это в Магнитогорск, к любимой жене и трем детям, Кате Илье и Софии. Младшая София родилась два года назад в подарок на день рождения папе — 9 мая.

С Татьяной Коля познакомился в социальных сетях. Тогда парень вовсю занимался хоккеем в Югре и все свое свободное время общался с девушкой. Только никак не мог признаться, почему их встреча может и не состояться. После нескольких месяцев переписки Коля открылся, что он инвалид-колясочник. Но новость девушку не испугала, и Таня объявила, что приедет к нему на Новый год в Южный.

«Я даже растерялся от такой новости. Но она у меня смелая. И правда приехала. Она мне сразу понравилась, мы разговаривали всю ночь напролет», — вспоминает Николай.





Потом настала очередь молодого человека знакомиться с родителями девушки. Он приехал в Магнитогорск за рулем своего автомобиля. Чтобы подняться к Тане на этаж, Коля взял охапку цветов в зубы и на руках дошел до квартиры. Родители не стали возражать против настойчивости серьезного парня, и вскоре Чухонцевы сыграли свадьбу.

«Николай заботливый, ответственный и любящий папа и муж. Когда уезжает на сборы, всегда звонит по видео детям и рассказывает им о своих тренировках. Дети его очень ждут со сборов», — говорит Татьяна.

Семья Николая и Татьяны сейчас — обычная южноуральская семья. Чухонцевы не любят к себе повышенного внимания и живут так же, как и тысячи других: воспитывают детей, в заботах и работе, приезжают к родителям в гости, стараются почаще отдыхать и быть вместе. Только отличает их жажда жизни, стремление сделать ее лучше. Такова жизненная позиция главы семьи — настоящего героя и защитника.