Челябинский Доктор Женя рассказал в Москве о проблемах «Уличной медицины»

Фельдшер-энтузиаст встретился с чиновниками из Минздрава России

В России многие знают проект «Другая медицина», который создал, еще будучи студентом медицинского колледжа, Евгений Косовских. Вместе с добровольцами он выезжает на улицы города, где их автобус уже ждут люди, оставшиеся без жилья и документов. Еженедельно команда волонтеров проводит медико-профилактические осмотры, оказывает первичную помощь, выдает медикаменты и теплые вещи.

Как руководитель организации «Другая медицина», последние несколько месяцев Евгений Косовских (а подопечные любя называют его Доктором Женей) вместе с единомышленниками ведет подготовку к обсуждению законопроекта об «Уличной медицине».

Пока у этого вида помощи нет легального статуса. Узаконить его попросили волонтеры «Другой медицины» на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Наконец обсуждение статуса вышло на новый уровень.

«Задача президента была довести это дело „до ума“. Именно сейчас мы начали активное обсуждение проблемных вопросов. В качестве экспертов выступают благотворительная организация „Ночлежка“, работающая с бездомными людьми в Москве и Санкт-Петербурге, „Благотворительная больница“ (Санкт-Петербург), „Дом друзей“ (Москва), мы и благотворительный фонд „Самю Сосьяль“ (Москва). Все обращения в Минздрав нам помогали составить представители Общероссийского народного фронта. Именно на их территории в Москве мы и встретились с сотрудниками Минздрава. Кроме того, там присутствовала и сенатор Маргарита Павлова», — рассказал корреспонденту Первого областного информационного агентства Евгений Косовских.

Перед общественниками стояла серьезная задача: за пару часов объяснить, почему этот вид волонтерства необходимо узаконить, почему бездомные люди боятся и отказываются посещать медицинские учреждения, какой помощи они ждут от волонтеров.

«Представители Минздрава уточнили, не проще ли будет помочь нашим подопечным получить документы. Но это долгий и трудоемкий процесс, который может затянуться на несколько месяцев, а помощь зачастую нужна в ближайшее время. К тому же бездомный с паспортом становится легкой добычей для мошенников, которые могут взять на этот паспорт кредит. Поэтому для некоторых из наших подопечных это может быть даже опасно», — отмечает Доктор Женя.

Ходить в обычную больницу подопечные «Другой медицины» не хотят не только из-за отсутствия документов. Часто в медучреждениях с ними обращаются грубо, а помощь оказывают крайне неохотно. Встречаются случаи, когда экстренно госпитализируют на три дня, а после выписывают на улицу с незажившими швами. Раны воспаляются, инфекция осложняет процесс и бездомные остаются инвалидами, в худшем случае — погибают на улице.

Именно поэтому они так любят и ждут выезда команды Евгения Косовских, ведь помимо осмотров и перевязок с ними разговаривают, искренне интересуются их делами, дарят сладости и теплые вещи от добрых горожан. Но главное, что они получают, — внимание и заботу, которые согревают сильнее, чем шерстяные шапки и носки.

Руководители общественных организаций составили список условий, которые необходимы для комфортного существования медицины на улицах, и договорились о новой встрече в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. А пока решаются «бумажные» вопросы, волонтеры возвращаются на улицы своих городов, чтобы помогать людям.