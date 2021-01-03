Реконструкция площади, приют для беременных и инклюзивный кинотеатр: чем жила Челябинская область на этой неделе

ИА «Первое областное» представляет традиционный воскресный дайджест

Главные события уходящей недели в Челябинской области — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Власти Челябинска анонсировали глобальную реконструкцию Привокзальной площади в 2021 году. Изменения ждут и разворотную площадку автовокзала у Дворца спорта «Юность».

Генеральный директор «Челиндбанка» Михаил Братишкин скончался в возрасте 96 лет. Известно, что банкир страдал от продолжительной болезни.

В Челябинске выпустили кулинарную книгу для детей с плохим аппетитом. Она писалась как руководство для онкобольных ребятишек, которым нужно придерживаться особой диеты. Но все рецепты подойдут и здоровым детям.

Медики областной детской больницы провели первую на Южном Урале пересадку стволовых клеток 12-летней девочке, страдающей онкологией. Результаты операции уже заметны.

Строительство логистического центра Wildberries в Миассе под вопросом, поскольку прокуратура протестует против изменения статуса земли, где может быть построен центр.

В селе Долгодеревенское открыли православный приют для беременных и женщин с детьми. Кризисный центр «Надежда» освятил Митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

В Челябинске после ремонта открылся первый и пока единственный в городе инклюзивный кинотеатр.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с Новым годом южноуральских волонтеров.

31 декабря в магнитогорском Кафедральном соборе Вознесения Христова освятили памятный крест с именами погибших во время взрыва газа в доме на улице Карла Маркса. Со дня трагедии прошло уже два года.

Прокуратура Челябинской области потребовала от главы Челябинска и министра экологии Челябинской области остановить сброс сточных вод в озеро Смолино. На стоки жаловались местные жители.

Клинический фармаколог Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Виталий Цветов записал коронавирусный микс. Послушать трек можно на нашем сайте.

Жители Коркинского района более чем на сутки остались без воды. Причиной отключения воды в праздничные дни стал порыв на водоводе. Сегодня днем авария была устранена.