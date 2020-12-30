«Снежная королева» для тех, кто помогает

Губернатор Алексей Текслер поздравил с Новым годом волонтёров Челябинской области

В Челябинском государственном академическом театре драмы им. Наума Орлова глава региона посетил новогоднее мероприятие для волонтёров и поздравил их с наступающим праздником.



«Очень рад видеть вас всех в канун Нового года в этом зале. В этом году мы увидели единение, благородство со стороны общества к людям, которые каждый день оказывают помощь. Всё это заставляет нас с особой благодарностью вспомнить и отметить всех волонтёров Челябинской области. Вы сделали и делаете колоссальную работу, которую невозможно оценит ничем, вы делаете ее абсолютно добровольно. Спасибо вам огромное за ваше благородство, неравнодушие, желание и готовность прийти в любую минуту!» — обратился к гостям в зале Алексей Текслер.

В большом зале театра драмы собрались волонтеры со своими семьями. «Волонтеры — медики», «Волонтеры Победы», Общероссийский Народный Фронт, представители движения «Мы — вместе»«, волонтерские центры партии «Единая Россия» оказывают большую помощь и поддержку ветеранам, инвалидам, пожилым людям, малообеспеченным семьям и медикам. В качестве новогоднего подарка на сцене театра показали спектакль «Снежная Королева».

На встрече гостям презентовали новый логотип и хэштег волонтерского движения Челябинской области #МогуПомогу. Хэштег недавно предложили автоволонтеры из Южноуральска на региональном президиуме «Единой России», посвященной волонтёрству.

