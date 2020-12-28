Власти Челябинска анонсировали глобальную реконструкцию Привокзальной площади

Эксперты уже завершают разработку концепции одного из самых посещаемых мест

В Челябинске реконструируют Привокзальную площадь. По словам заместителя главы города по городской среде Александра Егорова, разработка концепции уже завершается и изменения будут заметными.

«Проектные решения предполагают перенос троллейбусно-автобусных остановок ближе к входу в вокзал дальнего следования с группировкой маршрутов на трех посадочных площадках, с современными павильонами и табло прибытия, организацию новой остановки у выхода из пригородного вокзала, повышение безопасности пешеходных путей, обеспечение полностью безбарьерной среды, увеличение количества зеленых насаждений, создание общественных пространств для отдыха пассажиров»,— рассказал чиновник.

Изменения ждут и разворотную площадку автовокзала. Она будет оптимизирована с учетом поручений губернатора Челябинской области Алексея Текслера о переносе автобусных маршрутов от «Юности».

«В дальнейшем предстоит разработать проектную документацию, пройти экспертизу и разработать схемы организации дорожного движения»,— добавил Александр Егоров.

Напомним, в ноябре прошлого года большинство жителей города посредством голосования на сайте «Активный житель 74» высказались за перенос автовокзала «Центральный», расположенный у Дворца спорта «Юность».