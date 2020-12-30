Митрополит Челябинский и Миасский Григорий освятил кризисный центр «Надежда» в селе Долгодеревенское. Первый стационарный православный приют для беременных женщин и женщин с детьми открылся на территории Свято-Троицкого храма.
«Церковь призывает нас, православных христиан, не только проповедовать слово Божие, но и делами милосердия по отношению к нашим ближним свидетельствовать о своей вере. Нельзя любить Бога и при этом не любить ближнего», — напомнил землякам владыка Григорий.
Здание приюта строили пять лет. Завершить стройку удалось благодаря победе в грантовом конкурсе «Православная инициатива — «Соработничество». Сумма гранта составила 999 тысяч рублей. Эти деньги дали возможность подключить отопление, провести отделку дома красивыми материалами, оснастить его техникой и мебелью. В приюте три спальни, большая кухня-столовая и два санузла с душевыми.
Подопечные центра получат психологическую, юридическую и материальную поддержку. Новый приют будет работать при поддержке областного центра «Семья», администрации и соцслужбы Сосновского района, Челябинского областного центра по борьбе со СПИДом. При храме уже работают два психолога.
На днях в центре появятся первые подопечные.
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