Коммунальная авария в Коркинском районе устранена

Водоснабжение постепенно восстанавливается, однако подвоз технической и питьевой воды решено не отменять

Авария на водопроводе в Коркино Челябинской области устранена, в дома жителей начата подача воды. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района.

«Авария на участке водопровода по улице Островского в Коркино устранена. В дома жителей начата подача воды. График подвоза технической и питьевой воды остается прежним, поскольку для полного заполнения системы водой потребуется некоторое время»,— сообщили в мэрии.

Подвозить техническую и питьевую воду будут по следующим адресам:

в 11:30 — пересечение улиц Цвиллинга и Ленина возле магазина «Пятерочка» (техническая вода);

в 12:00 — пересечение улиц Цвиллинга и Ленина возле магазина «Пятерочка» (питьевая вода);

в 14:00 — Комсомольская площадь (техническая вода);

в 15:30 — Комсомольская площадь (питьевая вода).

Как сообщил первый заместитель главы Коркинского района Владимир Шукаев, находившийся на месте устранения ЧП, аварию в течение суток ликвидировали девять единиц техники и две бригады по девять человек. Аварийно-восстановительные работы осложнялись труднодоступностью места порыва водной магистрали и постоянным притоком воды.

Напомним, жители Коркинского района начали жаловаться на слабый напор воды еще 31 декабря 2020 года. Затем воду совсем отключили. Утром 2 января диспетчер «Водоканала» сообщила об аварии, на место сразу же выехали специалисты МУП «ПОВВ». Подробнее можно узнать здесь.