В Челябинске умер старейший банкир Михаил Братишкин

Генеральному директору «Челиндбанка» было 96 лет

В Челябинске скончался Михаил Братишкин, генеральный директор «Челиндбанка» – старейшей региональной кредитной организации. Ему было 96 лет. В пресс-службе банка подтвердили информацию. Во время пандемии коронавируса Михаил Братишкин продолжал работать. COVID-19 не стал причиной смерти. Банкир страдал от продолжительной болезни.

Губернатор Алексей Текслер и правительство Челябинской области выражают соболезнования по поводу кончины Михаила Братишкина.

«Братишкин сыграл огромную роль в становлении и развитии частного банковского дела в стране, был одним из наиболее уважаемых и авторитетных представителей банковского сообщества, истинным патриотом России и Южного Урала, навечно ставшего его малой Родиной. Уход Михаила Ивановича Братишкина – огромная утрата для Челябинской области и банковско-финансовой сферы всей страны. Светлая память об этом замечательном человеке и талантливом руководителе навсегда останется в сердцах его родных, соратников и друзей, всех, кто его знал и ценил», – отметили в правительстве региона.

Михаил Братишкин, основатель и генеральный директор «Челиндбанка», ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Челябинской области. 73 года жизни он посвятил банковскому делу, из них почти три десятилетия возглавлял крупнейший банк Южного Урала.