31 декабря кинотеатр «Знамя» открывается после ремонта. В зале заменили практически все: пол, потолок, шумоизоляцию стен. Убрали сцену, на последних рядах поставили уютные диванчики с usb-зарядками и ширмами. А несколько первых кресел оборудовали специальными устройствами для людей с нарушением слуха и зрения. И теперь «Знамя» — первый и единственный кинотеатр в Челябинске, фильмы в котором могут посмотреть незрячие люди!
Афиша на каникулы уже готова. А в последний день года в кинотеатре показывают «Семейку Крудс».
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