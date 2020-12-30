Старейший кинотеатр Челябинска открылся после ремонта

Теперь «Знамя» — единственный кинотеатр, где фильмы могут смотреть и люди с ограниченными возможностями

31 декабря кинотеатр «Знамя» открывается после ремонта. В зале заменили практически все: пол, потолок, шумоизоляцию стен. Убрали сцену, на последних рядах поставили уютные диванчики с usb-зарядками и ширмами. А несколько первых кресел оборудовали специальными устройствами для людей с нарушением слуха и зрения. И теперь «Знамя» — первый и единственный кинотеатр в Челябинске, фильмы в котором могут посмотреть незрячие люди!Афиша на каникулы уже готова. А в последний день года в кинотеатре показывают «Семейку Крудс».