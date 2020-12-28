Кулинарная книга для детей с плохим аппетитом вышла в Челябинске. От одних названий блюд у нехочух должны потечь слюнки: мороженое из банана, манты из тыквы, форель в фольге, домашний кисель...
Книга писалась как руководство для онкобольных ребятишек, которым нужно придерживаться особой диеты. Но все рецепты подойдут и здоровым привередливым детям.
«Из-за химиотерапии, лучевой терапии и воздействия на организм самой болезни у онкобольных детей часто отсутствует аппетит. В результате ребенок худеет и теряет силы, так необходимые для борьбы с раком. Организовать питание для родителей становится проблемой: одни продукты давать нельзя, другие ребенок не ест. Накормить нехочуху, помочь ему стать сильнее и победить рак — такая задача у „Кулинарной книги Искорки“. Своими рецептами на страницах издания делятся родители, которые уже прошли путь лечения», — говорит пресс-секретарь благотворительного движения «Искорка Фонд» Вера Касаткина.
Каждый рецепт подкреплен рисунками подопечных фонда. Здесь же свои советы дает главный внештатный детский гематолог Минздрава Челябинской области Наталья Зуб.
Полезная книга выпущена при поддержке Комитета по социальной политике администрации города Челябинска. В преддверии новогодних праздников ее раздали мамам маленьких пациентов детского онкоцентра. Чуть позже книга появится в открытом доступе на сайте благотворительного движения «Искорка Фонд».
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