Манты из тыквы, мороженое из банана: кулинарная книга для маленьких нехочух вышла в Челябинске

Вы удивитесь, чем можно накормить детей с плохим аппетитом

«Из-за химиотерапии, лучевой терапии и воздействия на организм самой болезни у онкобольных детей часто отсутствует аппетит. В результате ребенок худеет и теряет силы, так необходимые для борьбы с раком. Организовать питание для родителей становится проблемой: одни продукты давать нельзя, другие ребенок не ест. Накормить нехочуху, помочь ему стать сильнее и победить рак — такая задача у „Кулинарной книги Искорки“. Своими рецептами на страницах издания делятся родители, которые уже прошли путь лечения»,

— говорит пресс-секретарь благотворительного движения «Искорка Фонд» Вера Касаткина.