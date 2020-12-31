Прокуратура требует остановить сброс сточных вод в озеро Смолино

Соответствующие документы направлены главе Челябинска и министру экологии Челябинской области

Проводя проверку по жалобе горожан, прокуратура обнаружила несколько стоков ливневой канализации в озеро Смолино. Теперь надзорное ведомство требует отвести их от памятника природы.

Еще в 1969 году Смолино признали памятником природы Челябинской области. Водный кодекс России запрещает сбрасывать сточные воды в водоемы, которые имеют статус особо охраняемого объекта.

«В озеро Смолино идут несколько ливневых стоков. В связи с этим прокурор Ленинского района внес представление главе города с требованием исключить такой сброс. Такое же представление внесено министру экологии области», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Сейчас представления находятся на рассмотрении у чиновников.

Озеро Смолино остается излюбленным местом отдыха горожан. На его берегах в черте Челябинска расположены несколько городских плажей. По берегам также начали обустраивать современные прогулочные зоны. Горожане тоже переживают за судьбу любимого водоема и требуют от властей уделить внимание проблемам озера.