Прокуратура протестует против изменения статуса земли, где могут построить логоцентр Wildberries

Надзорное ведомство нашло нарушения при проведении общественных слушаний

В Миассе прокуратура внесла протест на решение городского Собрания депутатов по изменению типа функционального назначения земельного участка в районе Тургоякского шоссе. Перевод территории в статус промышленных состоялся в конце ноября. На участке предполагается разместить технопарк. Во время обсуждения в горсобрании отмечалось, что «наличие готовых земельных участков позволяет привлекать инвесторов и тем самым обеспечивать развитие округа». Часть земли может занять логистический центр Wildberries, однако окончательного решения о размещении объекта не принято, компания выбирает место из трех вариантов. Депутаты горсобрания принимали решение о статусе земли на основе проведенных администрацией Миасса публичных обсуждений.



«В рамках надзора за деятельностью администрации прокуратурой Миасса была проведена проверка. Протест на решение Собрания депутатов Миасского городского округа внесен в связи с нарушением процедуры проведения общественных обсуждений и нарушениями прав третьих лиц. Выяснилось, что на участке, у которого изменили назначение, есть арендаторы и собственники. Говорить о том, что этот участок предназначен для Wildberries, — некорректно. В документах нет названия этой компании, поэтому так нельзя утверждать»,

— прокомментировала ИА «Первое областное» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В тексте протеста, который прокуратура Миасса направила Собранию депутатов (документ есть в распоряжении информационного агентства), сказано, что при проведении общественных обсуждений были нарушены их правила. В частности в оповещении о мероприятии, опубликованном 21 апреля, указано, что предложения и замечания принимаются до 15 апреля. Таким образом, заинтересованные лица не смогли заявиться на участие в обсуждениях. Также вместо двух месяцев проведения общественных обсуждений они шли чуть больше одно месяца.



Кроме того, различные части участка, который перевели в категорию промышленных земель, имеют нескольких собственников и арендаторов. Среди них — автомобильный завод «Урал», производственная фирма «Камея», ООО «УралСтар» . Один из участков находится на трассе существующих сетей водоотведения «Миассводоканала». По данным автозавода, руководство не давало согласия на включение участка в территорию, которая сменила назначение. Также отмечается, что на земле предприятия находится склад готовой продукции, а рядом планируется строительство нового складского помещения.



ИА «Первое областное» запросило комментарий в администрации Миасса. На момент публикации материала ответ не был получен.

Собрание депутатов Миасса рассмотрит протест прокурора города на одном из первых заседаний в 2021 году. Народным избранникам нужно будет принять решение по существу вопроса — оставить смену назначения земли без изменений или же отменить эту процедуру.