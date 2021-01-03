Жители Коркинского района в новогодние праздники остались без воды

В администрации района уточнили, что причиной отключения водоснабжения стала коммунальная авария, а также сообщили график подвоза воды

В новогодние праздники жители Коркинского района остались без воды. В социальных сетях коркинцы сообщают, что давление упало еще 31 декабря. Рассказываем, что сообщили местным жителям в аварийной службе и как отключение воды прокомментировали в пресс-службе администрации района.

«Давление упало еще 31 декабря. Звонили диспетчеру „Водоканала“, сообщили о проблеме, нам ответили, что сейчас большой разбор, люди готовятся к празднику»,— написала пользователь Cети Светлана Чегодаева.

2 января другой местной жительнице в аварийной службе сообщили, что произошла авария, поэтому отключили воду. Сроки устранения ЧП диспетчер назвать не смогла.

В пресс-службе администрации Коркинского района ИА «Первое областное» сообщили, что 2 января в 10:00 от диспетчера «Водоканал Коркино» в мэрию поступило сообщение об утечке на улице Островского. Устранять аварию сразу же выехали специалисты МУП «ПОВВ».

«Место порыва водной магистрали установлено. Проведение аварийно-восстановительных работ потребовало частичного отключения водоснабжения в Коркино и Розе. На текущий момент вода поступает в дома жителей Розы и некоторых микрорайонов Коркино. Работы по устранению аварии, осложненной рядом технологических условий, продолжаются»,— сообщили в пресс-службе мэрии.

Для жителей Коркинского района организовали подвоз воды. По данным администрации, в первоочередном порядке воду будут подвозить в учреждения здравоохранения и коркинцам, оставшимся без воды на продолжительное время.

Сегодня набрать воды можно будет на улице 30 лет ВЛКСМ, 45 в районе магазина «Спорттовары» в 10:00 и в районе магазина «Пятерочка» на улице 30 лет ВЛКСМ, 173. Ориентировочное время стоянки автомобилей — 30 минут.

График подвоза воды после полудня в администрации пообещали сообщить позднее.