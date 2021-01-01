Диджей-фармаколог из Челябинска записал коронавирусный микс

Слушаем композицию на нашем сайте

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Клинический фармаколог Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Виталий Цветов записал коронавирусный микс, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Сам Виталий Цветов не работает в «красной зоне», но с самого начала пандемии участвует в большом федеральном проекте — консультирует ведущие ковидные базы России по подбору лекарств для лечения коронавируса.

Несмотря на то что работа практически не оставляет свободного времени, Виталий не забывает про свое хобби — создание музыкальных миксов. Виталий Цветов со студенческих лет пробует себя в роли диджея. Было время, он даже играл в ночных клубах, а теперь делает это исключительно для друзей.

В конце каждого года Виталий записывает микс из самых сочных и вкусных треков. В этом году композиция посвящена коронавирусу.

Слушаем ее вместе на сайте информационного агентства «Первое областное».

Ранее Минздрав Челябинской области презентовал корпоративный календарь на 2021 год, где врачи разных специальностей рассказали о своих хобби.