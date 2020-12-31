В Магнитогорске освятили памятный крест с именами погибших во время взрыва на Карла Маркса

С момента трагедии прошло два года

В Магнитогорске вспоминают погибших при обрушении жилого дома 31 декабря 2018 года. В Кафедральном соборе Вознесения Христова прошла панихида, а потом на территории храма освятили поклонный крест в память о жертвах новогодней трагедии.

Во двор собора пришли все причастные к той страшной дате: родственники погибших, спасатели, глава Магнитки.

«Этот день мы будем вспоминать долго. Сегодня мы освятили крест, к которому можно прийти, отдать дань уважения и почтить память тех, кто погиб. Пусть подобное никогда не повторится ни у нас, ни где-то на земле», — сказал на траурной церемонии глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Специально ко второй годовщине трагедии в Магнитогорск из Москвы привезли мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец», больше известную под названием «Семистрельная». Для города металлургов она — особая ценность. Копия этого образа уцелела при взрыве. Образ чудом остался висеть на стене обрушившегося подъезда.

Этот же образ помещен и на памятную плиту, где перечислены имена погибших.

«Во время взрыва со стен квартир сорвало все. Но где-то вверху на тоненькой ниточке осталась висеть икона Божьей Матери „Умягчение злых сердец“. Может быть, через это нам подают какой-то знак. Чтобы мы все работали над умягчением своих сердец. Чтобы изгоняли из них злобу. Чтобы в наших сердцах воцарилась любовь», — заметил на церемонии епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

Взрыв бытового газа на проспекте Карла Маркса, 164, прогремел в шесть утра 31 декабря 2018 года. Практически сразу обрушился один подъезд в центре дома. Многие жильцы: дети и взрослые, — спали в столь ранний час. Выбрались из-под завалов тогда немногие. Под камнями погибли 39 человек. Еще шесть человек, в том числе десятимесячного Ваню Фокина, спасатели нашли живыми.

Сейчас на месте трагедии разбит сквер, а на фасаде дома изображены 39 летящих вверх белых птиц.

Сегодня утром о трагедии землякам также напомнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.