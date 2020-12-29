Медики областной детской больницы провели первую на Южном Урале пересадку стволовых клеток ребенку с онкологией, сообщает пресс-служба клиники.
Аутотрансплантация состоит из двух этапов. Сначала медики при помощи специального сепаратора собирают донорский материал и охлаждают его до −270 градусов. Какое-то время клетки хранятся в азоте при этой же температуре. На втором этапе больному проводят 1—2 супервысокодозных курса химиотерапии, от которой вместе с опухолевыми клетками погибает и кроветворение пациента. Тогда стволовые клетки размораживают и вводят пациенту.
Первой пациенткой челябинских медиков стала 12-летняя девочка с онкологией. Стволовые клетки ей пересадили 25 декабря.
«Все сложилось удачно. У ребенка снова работает собственное кроветворение, показатели крови улучшаются, девочка чувствует себя хорошо. Это огромный шаг вперед для всей Челябинской области»,— рассказала главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.
Челябинск стал пятым регионом в России, который освоил технологию пересадки стволовых клеток детям. Теперь нашим маленьким пациентам не нужно ездить на эту процедуру в Москву или Питер. А когда в ЧОДКБ построят хирургический корпус, проводить подобные операции можно будет больным из других регионов.
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