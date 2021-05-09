От сотрудничества с Калмыкией до празднования Дня Победы: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе стало известно о том, что Челябинская область будет сотрудничать с Калмыкией, Алексей Текслер принял участие в первом заседании Общественной палаты региона VI созыва, а также область отпраздновала День Победы. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Алексей Текслер и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков подписали соглашение о развитии двух регионов. Главы считают, что у Челябинской области и Республики много точек пересечения.



Алексей Текслер принял участие в первом заседании Общественной палаты региона VI созыва. В ходе встречи председателем был избран Николай Дейнеко, утверждены регламент и новый состав палаты, а также определены приоритетные направления работы.



В Челябинской области официально изменили сокращенное название министерства информационных технологий, связи и цифрового развития. Теперь вместо «Мининформ» следует говорить «Минцифра». Соответствующее постановление подписал Алексей Текслер.



Новости спорта

В Челябинске прошел чемпионат России по кикбоксингу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков приняли участие в церемонии открытия соревнований. Всего на площадках схлестнулись около 2 000 бойцов.



Южноуральская спортсменка Дарья Акулова стала победительницей первенства Европы по скалолазанию. Представительница Челябинской области завоевала золотую медаль на соревнованиях в Перми.



Воспитанники магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Данила Юров и Илья Квочко поучаствовали в победе юниорской сборной России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира. Российские хоккеисты обыграли сборную Белоруссии со счетом 5:2.



Уроженец Копейска боксер Сергей Ковалев вернулся к спортивной карьере. Возвращение стало возможным после сдачи шести допинг-тестов с отрицательным результатом, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг.



Хорошие новости

На озере Сугояк спасли школьников, устроивших заплыв на импровизированном плоту. О том, что дети находятся в опасности, спасателям сообщили очевидцы.



В Челябинской области назвали имя победителя областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании — 2021». Это звание получила учитель-дефектолог детского сада комбинированного вида № 73 города Златоуста Елена Пряхина, обойдя около 30 воспитателей со всего региона.



ЮУрГУ признан одним из лучших вузов России 2021 года. Университет попал в список сильнейших по результатам опроса НИИ Социальной статистики.



В мультимедийном парке «Россия — Моя история» в Челябинске состоялось открытие федеральной выставки «Вспомним». Авторский проект приурочен к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка будет работать до 30 июня 2021 года.



День Победы

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы и возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Челябинске.

В Челябинске прошло торжественное построение войск городского гарнизона. На площадь Революции вышли военлеты, пограничники, полицейские и росгвардейцы.

Наш фотограф Марина Власова запечатлела самые яркие моменты празднования Дня Победы.



Завершилось празднование Дня Победы в Челябинске салютом.