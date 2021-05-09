В Челябинске проходит торжественное построение войск городского гарнизона

На площадь Революции вышли военлеты, пограничники, полицейские и росгвардейцы

В Челябинске прошло торжественное построение войск городского гарнизона. На площадь Революции вышли «коробки» армейцев, сотрудников МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. К ним присоединились и реконструкторы.

Традиционно на торжественное построение (называть его парадом неверно) вышла техника времен Великой Отечественной войны: легендарный танк Т-34, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 («Зверобой»), знаменитые грузовики-полуторки и вездеходы «Виллис».

Вместе с бронированными «ветеранами» выступала и современная техника: танки, самоходные гаубицы, бронетранспортеры.