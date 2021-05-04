В Челябинске прошла церемония открытия чемпионата России по кикбоксингу

Старт мероприятию дал губернатор Алексей Текслер

Во дворце спорта «Юность» в Челябинске состоялась официальная церемония открытия чемпионата и первенства России по кибоксингу. Во вторник, 4 мая, старт масштабным соревнованиям дал губернатор Челябинской области. Алексей Текслер, а также глава Калмыкии и президент федерации кикбоксинга России Бату Хасиков. Как отметил в приветственном слове Алексей Текслер, на Южном Урале всегда были сильные традиции этого вида спорта, а челябинские атлеты становятся призерами всероссийских и международных соревнований.



«Уважаемые друзья, гости и участники чемпионата России по кикбоксингу я с огромным удовольствием приветствую вас на Южном Урале, в Челябинске! У нас любят и ценят кикбоксинг, большое число наших спортсменов представляют сборную и становятся призерами. Мы поддерживаем кикбоксинг в регионе и будем делать это всегда. Приятно, что мы проводим самое масштабное соревнование, уверен, оно пройдет на самом высоком уровне. Кончено, победит сильнейший. Желаю участникам успехов во всех соревнованиях вашей карьеры. Уверен, вам понравится наш регион, понравится Челябинск. Желаю всего самого наилучшего и поздравляю с наступающим Днем Победы»,— сказал Алексей Текслер.

После выступления губернатора Челябинской области слово взял глава Калмыкии и руководитель федерации кикбоксинга России Бату Хасиков. Он поблагодарил правительство Южного Урала и организаторов турнира, а также отметил, что текущий чемпионат России — важное событие в истории кикбоксинга.

«Федерация существует более 30 лет, пройден славный путь, но он не обходится без препятствии. Символично, что результат проходит здесь. Здесь славные традиции единоборств, в частности кикбоксинга. Друзья, нам предстоит проделать большой путь. Все, что было сделано хорошего, все это мы берем за основу, но впереди много задач, которые мы вместе должны решить. Здесь, в Челябинске я уверен, будут проходить турниры не только российского но и международного значения. Для этого на этой земле все есть, самое главное — люди, которые вкладывают всю душу в развитие кикбоксинга»,— сказал Бату Хасиков.

Напомним, чемпионат России по кикбоксингу пройдет в Челябинске с 4 по 8 мая. Всего на ринги и татами дворца спорта «Юность» выйдут около 200 атлетов. Соревнования имеют важное значение для всех спортсменов — победители чемпионата смогут защитить честь России на чемпионате мира в Италии.