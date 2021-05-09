Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы

Губернатор Челябинской области отметил, что жители Южного Урала внесли огромный вклад в борьбу за мир и независимость своей страны

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы и отметил, что жители Челябинской области внесли огромный вклад в борьбу за мир и независимость своего Отечества.

«Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашей страны, жестокой проверкой на прочность и стойкость. Единым фронтом наш народ встал на защиту Родины. Каждый миг на передовой и в тылу велась непрерывная и непримиримая борьба за мир, свободу и независимость Отечества. Огромный вклад в эту борьбу внесли южноуральцы. Наши земляки отважно сражались на фронтах, выращивали хлеб, лили сталь и ковали броню в тылу, добывали уголь, запускали эвакуированные заводы, лечили раненых. С полным правом Челябинск и Магнитогорск сегодня носят почетные звания городов трудовой доблести, и неслучайно горят Вечные огни по всему Южному Уралу»,— сказал Алексей Текслер.

По словам губернатора, 9 мая 1945 года навсегда останется в памяти русских людей как день великого триумфа и окончательной победы над фашизмом.

«Низкий поклон героям-фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим страну и подарившим нам радость мирной жизни. Вечная память павшим в этой страшной войне»,— добавил Алексей Текслер.

Также глава Челябинской области в День Великой Победы пожелал всем южноуральцам и ветеранам счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Сегодня утром на Аллее Славы в Челябинске прошла церемония возложения цветов к Вечному Огню, в которой приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, начальник Челябинского гарнизона Владимир Корягин и другие.

«Важнейшей нашей задачей на сегодня является сохранение памяти об этих трагических и героических годах Великой Отечественной войны»,— отметил губернатор.

После произнесения поздравления Алексей Текслер возложил цветы к Вечному Огню.

