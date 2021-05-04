Воспитанники «Металлурга» помогли сборной России выйти в полуфинал юниорского чемпионата мира

Данила Юров и Илья Квочко поучаствовали в победе над командой Беларуси

Воспитанники магнитогорского «Металлурга» Данила Юров и Илья Квочко поучаствовали в победе юниорской сборной России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира. На пути к решающим играм была повержена сборная Беларуси. Встреча, проходившая ночью во вторник, 4 мая, завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян.



В этой игре на счету Данилы Юрова — два балла по системе «гол + пас». Форвард «Металлурга» в большинстве стал автором второй шайбы, а также ассистировал Артему Дуде во время третьего гола. Илья Квочко в игре с Беларусью заработал одну результативную передачу, отдав пас на Матвея Мичкова в первой шайбе россиян.

Сама встреча закончилась победой сборной России, 5:2. Отметим, к середине второго периода счет на табло стал 3:0 в пользу подопечных Альберта Лещева. Затем сборная Беларуси сумела отыграть две шайбы, но в третьем игровом отрезке Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак установили окончательный счет. После игры главный тренер россиян Альберт Лещев отметил, что его команда упустила нить игры после трехкратного преимущества.

«В перерыве произвели перестановки в составе, и они сработали в третьем периоде. Смена арены немного повлияла, потому что мы потренировались только вчера, а здесь лед немного другой. В каких-то моментах это сказалось. Сейчас не готов сказать, что бы хотелось поменять в игре команды к полуфиналу, все-таки только закончился этот матч. Надо будет его посмотреть еще раз, проанализировать»,— подчеркнул главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев.

Добавим, уже известен соперник сборной России по полуфиналу ЮЧМ. Им станет команда Финляндии. Именно от «Суоми» команда Альберта Лещева потерпела первое поражение на турнире. Игра против сборной Финляндии состоится в четверг, 6 мая, в 06:00 по южноуральскому времени.