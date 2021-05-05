В Челябинске открылся федеральный выставочный проект «Вспомним»

Экспозиция расположена в мультимедийном парке «Россия — Моя история»

В мультимедийном парке «Россия — Моя история» в Челябинске состоялось открытие федеральной выставки «Вспомним». Авторский проект, приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, начал работать сразу в нескольких субъектах России.

Приветственное слово на открытии произнесла общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер.

«Я рада приветствовать вас на открытии большого федерального выставочного проекта „Впомним“. Я благодарна организаторам этой выставки: министерству культуры Челябинской области, министерству просвещения РФ и проекту „Россия — моя история“. Сегодня мы вместе с вами убедимся, что одно страшное событие может навсегда изменить жизнь каждого человека, всей нашей страны. С помощью этих цифровых мультимедийных технологий мы реализуем одну цель: сохранить память о наших предках, которые отстояли свободу нашей страны», — подчеркнула Ирина Текслер.

Проект рассказывает истории участников войны от первого лица. Все материалы основываются на уникальных дневниках, архивных фотографиях и видеозаписях. Зрители начинают просмотр с «зала последнего мирного дня» и двигаются по истории вместе с героями, от лица которых ведется рассказ.

Выставка будет работать до 30 июня 2021 года в историческом парке «Россия — Моя история», по адресу: улица Труда, 183. 9 мая все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии.