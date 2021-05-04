Главы Челябинской области и Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве

Рабочая встреча Алексея Текслера и Бату Хасикова состоялась в столице Южного Урала

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков подписали соглашение о сотрудничестве. Это удалось сделать во вторник, 4 мая, в рамках рабочей встречи, которая состоялась в Челябинске. Алексей Текслер и Бату Хасиков обсудили перспективы взаимодействия регионов. Как отметил губернатор Челябинской области, одной из перспективных точек взаимоотношений может стать внутренний туризм.



«У вас уникальный и самобытный регион с невероятной культурой. У нас замечательная и красивая область, я думаю, что обмен в сфере туризма — это та новая дополнительная возможность, которая у нас будет»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер и Бату Хасиков договорились о развитии промышленной кооперации, агропромышленного комплекса и обмене лучшими практиками в сферах культуры, образования, спорта, молодежной политики. Губернатор Челябинской области заявил, что сейчас регионы находятся в начале большого пути, а конкретные точки взаимодействия уже были определены.

«Мы уже договорились о ряде конкретных шагов в ближайшее время в сфере культуры и сейчас провели разговор про взаимодействие в сфере сельского хозяйства. Уже состыковали наших заместителей по конкретным направлениям, плюс в республике активно развивается нефтегазовая промышленность, мы готовы предложить свои наработки, свои технологии в сфере машиностроения, приборостроения»,— заявил Алексей Текслер.

Как отметил Бату Хасиков, у Челябинской области и Республики Калмыкия может быть много точек соприкосновения. Одним из перспективных направлений он назвал сельскохозяйственную отрасль. В частности, главу Калмыкии заинтересовал опыт Южного Урала в сфере тепличного хозяйства.

«Во-первых, обмен нашими культурными традициями, во-вторых, развитие внутреннего туризма. Третье направление — это сельскохозяйственная отрасль. У нас есть глубокие традиции — это племенное хозяйство, как и в Челябинской области, поэтому в данном случае можем взаимодействовать, обмениваться опытом. Челябинская область славится своей промышленностью, и мы будем применять наработанные технологии в нефтегазовой отрасли»,— сказал Бату Хасиков.

Глава Калмыкии подчеркнул, что сейчас в России наметился тренд на взаимодействие между регионами. Помимо этого Бату Хасиков подчеркнул схожесть его стиля управления со стилем управления Алексея Текслера.