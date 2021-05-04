Скалолазка из Челябинской области выиграла первенство Европы

Дарья Акулова стала сильнейшей на турнире в Перми

Южноуральская спортсменка Дарья Акулова стала победительницей первенства Европы по скалолазанию. Представительница Челябинской области завоевала золотую медаль на соревнованиях в Перми. Дарья Акулова стала сильнейшей в дисциплине «боулдеринг» возрастной группы 14—15 лет.



Скалолазка из Челябинской области стала единственной представительницей России в финале. В решающем этапе основная борьба развернулась между ней и Линой Фуной из Словении. Как сообщили ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области, представительница Дарья Акулова смогла добраться до вершины на первом же этапе.

«Ее соперницы в то время не смогли добраться даже до промежуточного финиша — зоны. На второй трассе аналогичного успеха сумела добиться Фуна. Однако ей трасса покорилась с девятой попытки, а у Дарьи в графе потраченных попыток была „тройка“. Благодаря этому она сохранила лидерство. Остальные четыре претендентки по-прежнему не могли подобрать ключей к трассам. Третья „проблема“ оказалась не по силам всем финалисткам. Судьба первого места решалась на четвертом маршруте. Акулова вышла на трассу первой и сумела взять зону, едва не добравшись до топа. А для Фуны трасса так и осталась загадкой. В итоге российская скалолазка с двумя топами и тремя зонами выиграла первенство Европы»,— сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Добавим, первенство Европы по скалолазанию проходит в Перми с 1 по 5 мая. Участники соревнуются в нескольких дисциплинах: «трудность», «эталон» и «боулдеринг». Всего спортсмены разделены на три возрастные категории: юниоры, юниорки 18—19 лет; юноши, девушки 16—17 лет; юноши, девушки 14—15 лет.