В Челябинской области школьники устроили заплыв на плоту по озеру Сугояк

Мальчиков эвакуировали на берег на моторной лодке

В Челябинской области 4 мая несколько школьников устроили заплыв по озеру Сугояк на плотах. На частях понтона мальчики уплыли на середину водоема. О том, что дети находятся в опасности, спасателям сообщили очевидцы.

На поиски школьников к берегу озера прибыли представители администрации поселка Черемушки, сотрудники областной поисково-спасательной службы, МЧС, пожарной охраны и скорой помощи.

«Берег озера сильно застроен, почти все подходы к воде огорожены. Поисковые работы были начаты с нескольких доступных точек, параллельно проводился опрос жителей на берегу озера. Обнаружить подростков смог и. о. главы поселка Черемушки, он пересадил детей в свою лодку и эвакуировал на берег», — сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Помощь врачей мальчикам не понадобилась. На берегу детей передали сотрудникам полиции.