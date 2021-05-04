В Челябинской области определили лучшего педагога в дошкольном образовании

Им стала Елена Пряхина из Златоуста

В Челябинской области назвали имя победителя областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании — 2021». Это звание получила учитель-дефектолог детского сада комбинированного вида № 73 города Златоуста Елена Пряхина. Именно она стала лучшей из 30 воспитателей со всего региона.



Финальная часть конкурса прошла 30 апреля. В этот день участники марафона, как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства образования Челябинской области, показали свои навыки в публичном выступлении и стали участникам ток-шоу «Профессиональный разговор». Здесь конкурсантам было необходимо представить собственную позицию по заданной теме, показать умение вести профессиональный диалог.

«Победитель получил денежную премию в размере 200 000 рублей. Лучший педагог в дошкольном образовании Елена Пряхина представит Челябинскую область на Всероссийском конкурсе „Воспитатель года России — 2021“»,— заявили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Часть мероприятий конкурса проходила в режиме онлайн. Добавим, все 30 участников областного этапа получили памятные награды и грамоты министерства образования региона, а 15 человек из участников второго тура финала были награждены медалями и призами. Отметим, помимо профессионального на конкурсе работало и общественное жюри. От них награды получили музыкальный руководитель детского сада № 7 поселка Саргазы Валентина Андросова, воспитатель «Центра развития ребенка — детского сада № 59» из Магнитогорска Ирина Крастина и физический инструктор «Центра развития ребенка — детского сада № 15» Троицка Наталья Терещенко.