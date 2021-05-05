Алексей Текслер принял участие в первом заседании Общественной палаты региона VI созыва

В ходе встречи был избран председатель, утвержден регламент и новый состав палаты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в первом заседании Общественной палаты региона VI созыва. В ходе встречи председателем был избран Николай Дейнеко, утверждены регламент и новый состав палаты, а также определены приоритетные направления работы.

«В нашем регионе много хороших традиций. Их нужно поддерживать, развивать. Также нужно способствовать формированию новых трендов. Мы ставим целью занять лидирующие позиции в экономике нового технологического уклада, в экономике, где акцент сделан на качество жизни человека, уделяя значительное внимание социально-гуманитарной сфере, здравоохранению, социальной политике, общественной жизни», — отметил Алексей Текслер.

В 2021 году Общественная палата будет участвовать в организации общественного контроля во время избирательной кампании и на выборах депутатов Госдумы.

Еще одной важной задачей, которая стоит перед членами палаты, станет контроль реализации нацпроектов и задач, поставленных президентом в послании к Федеральному собранию. Среди них — поддержка семей с детьми, улучшение экологической обстановки в промышленных городах, а также обновление общественного транспорта и строительство метро в Челябинске.

«Важно, чтобы Общественная палата являлась катализатором управленческих процессов, проявила способность генерировать идеи и проекты решений по самому широкому спектру вопросов. Необходимо активизировать работу отраслевых комиссий палаты, возобновить практику проведения выездных заседаний в территориях, особенно там, где наиболее остро стоят вопросы диалога власти и общества, где есть активная социальная проблематика», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что Общественная палата Челябинской области действует с 2006 года. В ее состав входят известные жители региона.

Благодаря решениям, принятым на площадке палаты, в 2020 году удалось поддержать множество некоммерческих организаций региона с помощью федеральных и областных грантов. 125 НКО получили президентские гранты на сумму более 150 миллионов рублей. Еще 109 НКО получили гранты губернатора на сумму 85 миллионов рублей, а 80 человек получили 15 миллионов рублей на реализацию собственных проектов.

В 2021 году Общественная палата региона продолжит выступать проводником мнения жителей Челябинской области, налаживая диалог между обществом и властью.