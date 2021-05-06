В Челябинской области переименовано одно из министерств

Мининформ распрощался со своим старым сокращенным названием

В Челябинской области официально изменили сокращенное название министерства информационных технологий, связи и цифрового развития. Об этом в четверг, 6 мая, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Раньше наше министерство сокращенно называли Мининформ, а теперь следует говорить Минцифра. Это новое официальное сокращенное название ИТ-ведомства», — заявила пресс-секретарь Минцифры Ольга Новацкая.

Новое название закреплено в постановлении губернатора области от 28 апреля. Акцент на цифровизации сделан из-за того, что именно это ведомство отвечает за внедрение информационно-коммуникационных технологий в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Напомним, сокращенное наименование ведомства обычно используют при подготовке документов, материалов в СМИ, а также в официальной переписке.