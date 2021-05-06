Боксер Сергей Ковалев возвращается на ринг

Уроженец Копейска выпал из спортивной жизни после положительного допинг-теста

Сергей Крашер Ковалев сообщил в своем «Инстаграме» о возвращении в большой спорт. Боксер в январе этого года получил положительные результаты в тесте на допинг, по этой причине был отменен его поединок с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым.

«Слава богу, всё позади и я возвращаюсь к своей боксерской карьере», — написал в своем аккаунте именитый уроженец Копейска.

Возвращение стало возможным после сдачи шести допинг-тестов с отрицательным результатом, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг, осуществляющая контроль за соблюдением антидопинговых правил в сфере бокса и смешанных единоборств.