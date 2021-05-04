ЮУрГУ получил статус одного из лучших вузов России

Университет попал в список сильнейших по результатам опроса НИИ Социальной статистики

ЮУрГУ признан одним из лучших вузов России 2021 года. Университет вошел в этот список по итогам национального конкурса «Лучшие вузы РФ — 2021». Крупнейший университет Челябинской области успешно прошел оценку качества образовательных услуг по результатам опросов мнений от НИИ Социальной статистики из Санкт-Петербурга. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.



«В опросе участвовали жители РФ, они называли хорошо знакомые им образовательные организации, чьи услуги считают качественными. Затем члены жюри изучили информацию от профильных министерств и ведомств, независимых экспертов, и назвали лауреатов конкурса. Вместе с дипломом ЮУрГУ получил памятную медаль и годовой доступ для самостоятельного размещения пресс-релизов на сайте НовостиНауки.рф, а также возможность использовать логотип Национального конкурса „Лучшие вузы РФ — 2021“, подтвержденную сертификатом», — рассказали представители вуза.

Отметим, удостоился награды и ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. Он получил почетную грамоту за высокую профессиональную подготовку студентов в вузе.