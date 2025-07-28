Челябинские театры выходят из летнего отпуска

Первые спектакли можно увидеть уже в эти выходные

Июль заканчивается, а вместе с ним — и так называемые каникулы в театрах. И хотя некоторые студии не уходят в отпуск, большинство челябинских театров закрывало свои двери на месяц, чтобы распахнуть их в августе. Когда можно посмотреть спектакли и каких новинок ждать в начале сезонов, рассказал корреспондент ИА «Первое областное».

Театр кукол имени Вольховского

Одним из первых из отпуска выходит Театр кукол, постановку «Бука» (0+) покажут уже в субботу, 2 августа. Затем в афише следует еще ряд спектаклей для самых маленьких: «Гусенок» (0+), «Сказки Кота-Мурлыки» (6+), «Аистенок и Пугало» (6+), «Три поросенка» (0+), «Репка» (0+), «Гуси-лебеди» (0+), «СемьЯ» (0+) и «Муха-Цокотуха» (6+). Экскурсии по Театру кукол тоже стартуют сразу, в августе.

Кстати, в этом году театр празднует 90-летие. К юбилею артисты планируют провести шествие по улицам города с куклами, а одной из новинок сезона станет «Балаганчик» в постановке Виктора Плотникова.

Камерный театр

Следующим с каникул выйдет Камерный. В среду, 6 августа, артисты отыграют «Слона» (12+). Также в репертуаре на август «Эти свободные бабочки» (16+), «Мандат» (16+), «Аэлита. Легенды Марса» (12+), «В душе хороший человек» (16+), «Гадюка» (16+), «Восемь любящих женщин» (16+), «Кто такой мсье Шмитт?» (16+) и «Под одной крышей» (16+).

Также на малой сцене состоится режиссерский дебют актера Никиты Савиных. Он поставил спектакль «Жена-еврейка» (16+) по пьесе Бертольда Брехта.

Напомним, Камерный надеялся в этом сезоне принять нескольких новых актеров. Как проходил кастинг, рассказывал наш корреспондент.

Молодежный театр

Август в Молодежном театре начнется с экскурсий по закулисью при свечах. Затем 15 августа покажут премьеру прошлого сезона «Мы несем любовь в себе» (12+). В течение месяца челябинцев также ждут постановки «Кто украл орехи?» (0+), «Тайна корабля призраков» (6+), «Я танцую как дебил» (16+), «Яна всем нравится (нет)» (12+), «Бунин. Рассказы» (12+), «Дюймовочка» (0+). Из премьер прошлого сезона также будут «Вишневый садик» (0+), «Принцесса Торнада» (6+), «Вечно живые» (16+), «Волшебник Изумрудного города» (6+) и «Муркины сказки» (0+).

А еще в августе челябинцам покажут историю «А хочешь, я выучусь жить…» (18+) по пьесе Тони Яблочкиной. Главная героиня возвращается домой после выхода из колонии и сталкивается с новым миром, который ее не принимает.

Театр оперы и балета имени Глинки

Юбилейный, 70-й сезон в оперном откроют 9 сентября Фестивалем мировых премьер. В течение месяца перед южноуральцами будут выступать артисты из Екатеринбурга, Москвы и Йошкар-Олы. За дни театрального праздника покажут постановки «Человек, который смеется» (16+), «Две Анны» (12+), «Хождение в огонь» (12+), «Екатерина Великая» (12+) и «Петр Первый» (12+).

Также в сентябре покажут «Лебединое озеро» (12+), «Кармен» (12+), «Сильву» (12+), «Садко» (12+), «Анну Каренину» (12+) и «Алису в Стране чудес» (6+).

Напомним, Театр оперы и балета рекордно рано открыл билеты на новогодние постановки, в том числе «Щелкунчика» (6+).

Театр драмы Наума Орлова

Драма пока только готовит афиши, но уже сейчас объявила об обменных гастролях с Томским областным театром драмы в середине сентября. Пока челябинские артисты будут выступать на другой сцене, гости сыграют южноуральцам «Красный обоз» (12+), «Визит старой дамы» (12+), «Любовный переполох» (12+), «Маленькую Бабу-ягу» (6+), «Поминальную молитву» (12+) и «Короля-оленя» (16+). Гастроли будут длиться с 18 по 21 сентября.

«Манекен»

Работать в сентябре начнет и «Манекен», по-прежнему на разных площадках города из-за ремонта на родной сцене. В пятницу, 12 сентября, новый сезон начнется с «Короля-оленя» (16+). В этом месяце еще сыграют работы «Ревизор. Версия» (16+), «Марлен» (16+), «Пчелиный рай» (6+) и «Сказка о царе Салтане» (6+).

Театр современного танца

Первый спектакль нового сезона ЧТСТ сыграет 8 сентября, это будет премьера прошлого сезона «Приют „Белая Хиганбана“» (12+). На следующий день артисты покажут премьеру «Письма. Упражнения в искренности» (12+) — это история семьи, которая выясняет отношения в письмах. Завершат сентябрь показом постановок «Медея. Страсти человеческие» (16+) и «Дюймовочка» (16+).

Новый художественный театр

В субботу, 13 сентября, начнет работать НХТ. Первым делом покажут спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» (16+). Также в афише есть «Светлые души» (16+), «Ловушка для мышей» (12+), «Прибайкальская кадриль» (16+), «Айболит против Бармалея» (0+), премьера «Сказки Пушкина» (0+) и другие работы.

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Кстати, не ушел на летние каникулы Mini театр. Весь август здесь забит спектаклями: «Лолита» (16+), «Кармен» (16+), «Крик изнутри» (16+), «Пещерные мамы» (18+) и другие. Есть и новинки сезона — «Анна Каренина» (18+) и «Посадить дерево» (16+).

Также без отпуска работает Театральное Пространство Свободы. В августе челябинцев здесь ждут «Правила» (18+), «Тить в кубе» (16+), «Матреша» (16+), Animals (16+), «Мурави» (16+) и «Едят ли ведьмы своих внуков?» (12+). А 8 августа студия примет участие в фестивале «Театры без крыш», когда актеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и самого Челябинска будут показывать спектакли на Кировке.