Гражданская война и чуждый мир. В Камерном поставили «Гадюку» Толстого

Боль, смерти и невозможность найти себя в спокойное время

В Челябинском Камерном театре второй раз за театральный сезон в афише добавили строчку «по произведению Толстого», — правда, на этот раз не Льва Николаевича, а Алексея Николаевича. Новой постановке — «Гадюка» (16+) — еще предстоит отгреметь на премьере сегодня, 21 февраля, а мы сумели побывать на сдаче спектакля. Как это было — рассказываем.

«Гадюка» — это практически читка Толстого, настолько по тексту идут актеры. Они буквально озвучивают все, что происходит в повести: как Олечка Зотова лишилась родителей (их убили бандиты в начале Гражданской войны), как Ольга Зотова зареклась вспоминать о зажиточном прошлом и примкнула к красным, как «боевой брат» Ольга воевала. И как потом уже Ольга Вячеславовна искала свое место в спокойной жизни без войны.

Для тех, кто читал Толстого, интриги, в общем-то, и нет. Подростком Ольга узнала, что жизнь не всегда бывает такой, какой представляешь, — с дорогими нарядами, голубоглазым мужем и обязательно никелированным кофейником. Потерявшая все (родителей, дом, возлюбленного) девушка в 20 с лишним лет становится жесткой, закрытой, нелюдимой. Боевые товарищи называли ее гадюкой за ее живучесть. А соседи норовят назвать ее так, чтобы уколоть посильнее. Ольга никому не делала зла, но это не помешало людям невзлюбить ее просто за непохожесть на других: она не носит чулки, не красится, красивому платью предпочитает костюм из бывших занавесок, курит махорку.

За глаза ее называют эскадронной шкурой — тоже просто так, без доказательств и причин. Ее непохожесть пугает других. И вроде бы Ольга не страдает от ПТСР, но, как и многие бойцы, не находит своего места в мирной жизни и не понимает, что ей делать дальше, как общаться с соседями, в чем полезность новой работы с бумажками в тресте.

Такие короткие моменты счастья Ольги постоянно обрываются, жестко и больно. И кажется, что она не могла не застрелить свою соперницу. Вот только если судьями будут зрители, осудят ли они героиню?

Ольгу жалко, по-человечески жалко. За нее переживаешь и при прочтении, но в Камерном будто все чувства обострили до максимума — декорациями, художественными решениями. Игра актеров — отдельный восторг. Публика шепталась после показа: «Меня давно так не поражал театр» и «Я не представляла, как они смогут это обыграть, а получилось чудовищно великолепно». К слову, в предпремьерном показе играла Марина Вознесенская, но к роли Ольги Зотовой готовилась и Надежда Дудченко. И до сих пор неизвестно, кто сыграет главную героиню на премьере.

Практически во всех спектаклях Камерного видишь отсылки, отголоски к современному обществу, миру. «Гадюка» — не исключение. Потому ее появление в репертуаре видится понятной закономерностью.