Балет-опера «Кармен» появилась на челябинской сцене

Постановка сорвала первые аплодисменты, впереди — второй премьерный день

В марте Челябинский театр оперы и балета «покинула» опера «Кармен», а уже 8 июня на фестивале «В честь Екатерины Максимовой» зрителям показали ее реинкарнацию — одноименный балет. Команда постановщиков заново переосмысливала классику и пыталась создать балет, не похожий ни на одну вариацию до. На предпоказе побывал журналист ИА «Первое областное», чтобы понять, нужно ли было Челябинску новое прочтение произведения Жоржа Бизе.

За постановку взялась хореограф Надежда Калинина. Это она ставила в Челябинске «Сказки Гофмана», «Иду», «Мату Хари», «Кармину Бурану». Не изменяя своим традициям работы в Челябинске и узнаваемому авторскому почерку, Надежда создала резкий, динамичный спектакль с яркой главной героиней.

«Я с удовольствием работаю с челябинскими артистами — как балета, так и оперы. Конечно, когда ты ставишь такой шлягер, это очень ответственно, потому что уже существует много постановок, все знают, какой должна быть Кармен, у всех уже какие-то есть стереотипы свои. Когда разрушаешь эти стереотипы, где-то у публики появляется удивление, сопротивление, а где-то, наоборот, заинтересованность. Я за эксперименты, за творчество, за создание чего-то нового. Процесс постановки был кровавым, наверное, это одна из самых сложных работ конкретно в челябинском театре. Когда я начинаю работать с этой труппой, я уже примерно знаю, что получится. Мне это даже мешает, потому что, за какой спектакль не возьмусь, плюс-минус все в похожей тематике эротизма и роковых женщин выходит», — рассказала Надежда Калинина.

За плечами постановщицы уже несколько разных «Кармен» в российских театрах. В Челябинске у постановки «появился голос»: некоторые оперные и хоровые партии решили оставить. Так, голосом Кармен снова запела Мария Гуйтар, а Хозе — Павел Чикановский.

Четырехактную оперу сократили до двух действий, но балет будто и не потерял ничего. Движение на сцене не стихает ни на секунду (прямо как в спектакле «Мата Хари»), артисты балета молниеносно перемещаются в декорациях, что не понимаешь — как они успевают двигаться в такт музыке. Постановка не выглядит как классический балет — движения резкие, острые, угловатые. Это не тот спектакль, который публика будет сравнивать с другими постановками, чтобы сказать: «Солистка двигалась не так пластично, как знаменитые балерины XX века». Челябинская «Кармен» не про это. Она про страсть, которая не терпит нежности и плавности.

В главных ролях выступил устоявшийся дуэт Виктории Дедюлькиной и Алексея Шакуро. Пара известна уже не по одному спектаклю, и челябинцы знают, что каждый — событие. Но на этот раз артисты сыграли не просто влюбленную пару, а убивающую страсть, токсические отношения. Драматическая актриса Виктория вновь примерила маску роковой красотки, погибающей в финале. Она будто знает свою судьбу заранее (не зря же ее героиня, Кармен, пугается, погадав на руке Хозе, а позже предсказывает свою смерть по картам), но все равно бросается в водоворот своих же интриг. И этот образ, трагический, но при этом свободный и гордый, будто специально писали под Викторию.

«Честно говоря, „Кармен“ я люблю еще со своего училищного времени, когда мне довелось станцевать вариацию. Мне эта роль очень близка, мне очень нравится ее характер, харизма, уверенность. Я хотела сыграть эту партию, но не знала, будет ли балет в нашем театре. Мне очень близка эта энергетика, хотя, конечно, все равно пришлось подстраиваться под ее типаж, пришлось искать наглость и уверенность», — рассказала Виктория Дедюлькина.

Поработала команда постановщиков не только над хореографией и драматургией, но и над декорациями. На сцене установили арену для боя быков, в которой и разворачиваются все события, выглядит как «сцена на сцене». Художники и декораторы создали сложные конструкции, по которым танцорам и певцам приходится все время перемещаться.

«Такие масштабные конструкции — это то, что было необходимо в данном спектакле. Артисты балета и оперы помещены в испанский город, на арену. Собственно, создание арены продиктовано историей „Кармен“, где все заканчивается корридой и смертью на арене. Вообще весь спектакль наполнен образами, которые связаны с Испанией, например веера. Был проделана очень кропотливая работа», — рассказал художник-постановщик и художник по костюмам Сергей Новиков.

Отдельный «герой» спектакля — свет, практически все время кроваво-красный, тревожный, предвещающий смерть Кармен. Лауреат «Золотой маски» Иван Виноградов осветил сцену не просто извне — она будто сама разгорается алыми красками, то переливается, то пропадает в дыму, то освещается бычьими головами. Декорации вкупе с костюмами главных героев создают ощущение, что весь спектакль — это непрекращающийся праздник смерти. И Смерть с арены наблюдает за своими марионетками, ждет, когда они, наконец, упадут в ее объятия.

Добавив новаторства, осовременных костюмов (даже почти ковбойских в какой-то момент), сложных декораций и угловатой хореографии, постановщики подарили Челябинску завершающую часть к «челябинскому триптиху» работ Надежды Калининой и в то же время самостоятельный и оригинальный спектакль. Зрители видят и тореадора Эскамильо, и контрабандистов, и табачниц. Слышат легендарные арии. Но заново проживают знакомые события и заново знакомятся с легендарными героями.

Зрители еще до премьеры разделились на два лагеря: за преображение классического спектакля и против. В XXI веке сложно рассуждать, нужно ли сохранять традиции или же пытаться создавать свои вариации: это как с ремейками. Какие-то проваливаются в прокате, некоторые бьют рекорды и становятся лучше оригинала. Но хочется отметить, что без развития и эволюции не двигалась бы история, без новаторства не развивались бы ни промышленность, ни культура. Есть много вариаций балета «Кармен», и челябинская имеет место быть. Надежда Калинина взялась за мастодонта, которому преображение пошло на пользу: во-первых, в эпоху клипового мышления стремительный и резкий танец, выходящий за рамки балета в чистом виде, ни на минуту не отпускает внимание зрителей. А во-вторых, за что не берется постановщица, все становится легендой: «Сказки Гофмана» спустя четыре года после премьеры каждый раз собирают полный зал, а «Мата Хари» впечатляет динамичностью и хореографией даже тех, кто ходил на постановку не единожды.

Материалы журналистов не должны иметь субъективную окраску, но от лица не корреспондента, а зрителя, скажем: время само продиктовало, какой сегодня должна быть «Кармен». И премьерный балет должен войти в золотой фонд балетных постановок Челябинского театра имени Глинки.

Ждем, с каким материалом Надежда Калинина вернется в Челябинск. Сама хореограф уже понимает, что бы хотела поставить на Южном Урале:

«Я уже года три говорю, что театру нужны „Золушка“ или „Конек-горбунок“. Я очень люблю семейные спектакли, у меня за спиной две „Золушки“ и четыре „Конька“, во всех театрах — абсолютно разные».