Корабль-призрак пришвартовался в Челябинском Молодежном театре

Делимся фотографиями со сдачи сказки о детском одиночестве

В Молодежном театре Челябинска состоялась премьера спектакля «Тайна корабля призраков». История с возрастным цензом 6+ неожиданно становится понятной и близкой не только детям, но и взрослым, ведь чувство одиночества и попытки скрыться от него у всех одинаковые. За сдачей спектакля наблюдал наш корреспондент. Смешные пираты, волшебные рыбы и рвущие душу песни китов — в материале.

Александру 10 лет. Он вырос в семье ученых и сам воспринимает себя умнее сверстников. Его кумир — бедный талантливый Никола Тесла. Он ненавидит ушлых и хитрых пройдох, как Томас Эдисон. Несмотря на недетские увлечения инженерией и радиоприемниками, все, о чем мечтает Саша, — это родительская любовь и капелька их внимания. Но взрослым некогда, их ждут очередные эксперименты и открытия на Северном полюсе. Вот и оставляют они ребенка с дедом на целый год.

«Годик — это недолго. Не заметишь, как время пройдет» — какая-то излюбленная фраза среди взрослых, не замечали?

Но одиночество и нехватка родительской любви — не последнее, что мучает Александра. В школе его дразнят очкариком и ботаником, пытаются задеть и подколоть. И никому ведь не пожалуешься — деда не хочется волновать, а мама с папой так далеко. Но точно ли в этом дело?

«Почему ты не сказал деду, что тебя дразнят? Чтобы не волновать, говоришь? А я бы вот не сказал, потому что боялся показаться слабым. Но мы, рыбы, со странностями, не обращай внимания», — говорит Саше его волшебная рыбка по имени Никола Тесла.

В один из вечеров Саша отправляет через приемник свой сигнал SOS, мэйдэй, крик о помощи. «Спасите наши души!»— просит Саша за себя и свою рыбку-телескоп. И здесь начинается почти диснеевская сказка. Крик во вселенную слышит корабль-призрак с китобоями, проклятыми морем полтора века назад. Единственная возможность обрести покой — раскаяться и помочь хотя бы одному киту. Вот только призрачную команду «Чайной посудины» не видят ни взрослые, ни киты. Им, страшным на вид, но веселым и добрым в душе пиратам, как и должно быть по закону любой детской сказки, может помочь только Александр. Сложности настигают и в том, что китам не нужна помощь — их охраняют, за ними следят. У них будто бы все хорошо.

Единственная возможность обрести покой — мифический кит. Пираты и Александр узнают, что далеко на глубине он живет совершенно один, ведь по воле рока «поет» на 52‑герцевой частоте, когда другие его сородичи — на 15‑герцевой. Помочь ему, брошенному и непонятому, становится главной задачей для наших героев.

«Тайна корабля призраков» — это почти питерпэновская история приключений, детского одиночества и поиска возможности сбежать от своих проблем. Вот только похищает ребенка из окна дома не веселый мальчик, живущий на острове, где никто не стареет, а сами пираты — взрослые, которым ребенок наконец нужен и может помочь, с которыми он может почувствовать себя важным. Обаятельные китобои с танцами и песнями, мотивы которых вы могли слышать по радио, полуразвалившийся призрачный корабль, преобразившаяся в человеческий образ рыбка-телескоп, напоминающая Дэвида Боуи. Кажется, что история написана не для детей — так много в ней тонких смыслов и тем, понятных взрослым. И пускай на выросших детях уже не работает месседж, что нужно заводить друзей и социализироваться, но мысль «человеку нужен человек» бьет под дых. А кого-то может и задеть совестливое: «Давно ли ты сам уделял своему ребенку столько внимания, сколько он того заслуживает? Забудь про работу, она не убежит. Но твой ребенок нуждается в тебе».

«Когда я увидела эту пьесу, я сразу подумала, что это такая стройная история, понятная для детей и взрослых, что редкость в современной драматургии. И тема ведь не только про детское одиночество, но и про то, что в помощи другим ты способен преодолеть свои комплексы, проблемы и трудности», — делится режиссер спектакля Дарья Догадова.

Новая постановка Молодежного театра — это наглядная иллюстрация того, как люди убегают от проблем в воображаемые миры. Недаром главный герой спектакля говорит, что счастлив быть в своей фантазии, когда его родители счастливы без него, но со своими дурацкими экспериментами. А еще спектакль напоминает, как тяжело открыть свою душу перед людьми, попросить их поддержать тебя и поделиться тем, что тебя тревожит.

«Иногда мы не можем открыться самым близким людям. А ты хочешь, чтобы он открылся незнакомцам?» — спрашивает Сашу рыбка Тесла.

В хорошей сказке по законам жанра всегда наступает хеппи-энд. Вот и Саша придумывает для самого одинокого в мире кита переводчик на 15-герцевую волну. И после просмотра премьеры остается лишь одна мысль: «Вот бы и людям кто-то придумал такой же...»



