Одной левой: в челябинской опере спектакли ведет дирижер-левша

Никита Удочкин присоединился к труппе год назад и заверяет: южноуральский оркестр полон профессионалов

Год назад в Челябинском театре оперы и балета появился новый дирижер — Никита Удочкин. Внимание зрителей маэстро привлек сразу — тем, что дирижирует левой рукой. «А как привыкали к такому музыканты?», «Сложно ли оркестру было перестроиться?» — такими вопросами задавались гости театра. Сам мастер после года в труппе уверенно говорит о высоком уровне южноуральского оркестра и делится своим опытом в преодолении стереотипов. Ко Дню левши корреспондент ИА «Первое областное» узнал, действительно ли леворукость влияет на работу и как Никита Удочкин влился в челябинскую труппу.

Можно сказать, что дирижер не просто приехал в Челябинск, а вернулся на родину. Никита Удочкин родился у нас в области, в Коркино. Правда, рано переехал вместе с родителями — отец был режиссером, и работа звала его в разные города страны. Семья задержалась как-то в Ивановской области, в Кинешме, и Никита Удочкин сумел поступить в Ивановское музыкальное училище.

Дирижер решил пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с театром, музыкой. В музыкалке он учился играть на трубе и гитаре. Из Ивановской области перевелся в Московское музыкальное училище, после поступил в Государственный музыкально-педагогический институт на хоровое дирижирование, затем — и на оперно-симфоническое. Одновременно играл на фортепьяно, пел в хоре, ходил на уроки композиции к Михаилу Броннеру.

«Мой отец, режиссер, как-то наставлял меня, спрашивал, кем я хочу быть. Как-то в Кинешме, когда мы гуляли, он вынес вердикт: „Ты должен быть симфоническим дирижером“. Мне на тот момент как раз очень нравились уроки по дирижированию, я ими вдохновлялся. И тогда я с гордостью принял предложение отца. В 90‑е годы, когда музыканты жили не очень хорошо, я ходил по училищу и, еще не будучи дирижером, гордился, что я уже дирижер», — делится Никита Удочкин.

Исполнить мечту помогла учеба у педагогов Валерия Канакова и Владимира Понькина. Тогда-то и стала проявляться тяга к дирижированию левой рукой. Дело в том, что пишет маэстро правой рукой, но признается, что дается это трудно, писать правой неудобно, сковывает. Видимо, в школе переучили, как и многих левшей в Советском Союзе. А во время вуза Никита случайно взял палочку в левую руку и понял — вот оно.

«Мне кажется, есть такое понятие „скрытый левша“. Наверно, я больше левша, потому что я замечаю, что какие-то вещи мне левой рукой делать привычнее, удобнее. Педагог Канаков мне запрещал. Говорил: „Выйдешь из моего класса — делай что хочешь. А сейчас давай играй правой“. Понькин говорил работать, как мне удобно. Когда я правой рукой дирижировал, у меня возникали сложности, приходилось какие-то положения все время искать, как-то себя настраивать. Ну, а зачем себя как-то переламывать, если так удобнее?» — рассказывает артист.

Так левша-дирижер выпустился и начал изучать российские театры. После работы в Театре имени Бориса Покровского и постановки оперы «Шут и Король» Владимира Кобекина решился открывать для себя регионы.

«Я подумал, что мне надо продолжать изучать репертуар. И гораздо более благодарное дело — продолжать совершенствоваться после института и получать практику на периферии, потому что там и больше репетиций тебе дадут, и больше спектаклей будет, ты освоишь больший репертуар. Еще будучи в Москве, просматривал сайты театров Волгограда, Челябинска, Астрахани. И везде успел побывать», — делится маэстро.

А еще была работа в Саранске, Брянске, Ижевске, Чувашии. И уже из Чебоксар дирижер прибыл на малую родину, где познакомился с театром имени Глинки и челябинскими артистами. Как признается Никита Удочкин, работа с труппой приносит удовольствие, дирижер и артисты понимают друг друга.

«Оркестр очень высокого уровня, музыканты внимательны к работе дирижера и к себе. У них хорошая отдача, они гибкие, они владеют тончайшими нюансами, и здесь, пожалуй, я впервые ощутил за свою практику, что такое, когда оркестр играет сам, у музыкантов есть чувство локтя. Просто у меня была такая ситуация, когда мне нужно было очень быстро, за короткий срок, войти в спектакль. Я пролистал партитуру, прошли репетиции, но я как-то не успел в себя все вобрать. И в какой-то момент я дирижирую, и они раз — вместо „форте“ играют „меццо форте“. Весь оркестр. А я этого не показывал. И это дорогого стоит, что они помогают. Потом я, конечно, это место выучил. Но сейчас могу сказать: пусть не обижаются на меня другие музыканты, а на данный момент для меня это лучший оркестр, с которым я работал», — отмечает дирижер.

Развенчиваем миф: с оркестром из-за леворукости играть не тяжело, музыканты привыкают и не видят разницы. В начале работы во всех театрах Никита Удочкин оговаривается, что левша. Артисты такого не ожидают, поначалу немного теряются, но быстро перестраиваются. По словам дирижера, ни в одном оркестре никто не подходил и не просил переложить палочку в другую руку. Поэтому и особых техник дирижирования и подходов к оркестру искать маэстро не приходится: пара репетиций — и все превращается в единый организм.

Никита Удочкин играет не весь репертуар челябинской оперы, но в этом году спектаклей под его руководством прибавится. Понаблюдать за мастером можно будет на «Баядерке» и, возможно, на «Анне Карениной». Также он будет управлять артистами на спектакле «Петр Первый» во время Фестиваля мировых премьер. А сам Никита признается, что мечтал бы сыграть с нашим оркестром «Тоску» Пуччини и «Царскую невесту» Римского-Корсакова. Из симфонических произведений хотелось бы исполнить работы Эдварда Элгара, Александра Скрябина, Сергея Танеева.