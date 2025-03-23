Мировая премьера Челябинского театра оперы и балета сорвала первые аплодисменты

Разбираемся, чему посвящена опера «Петр Первый»

В Челябинске создали уникальную оперу, которую не играют ни в одном другом театре мира. Все потому, что писали ее с нуля, начиная с музыки и текста и заканчивая костюмами и хореографией. «Петр Первый» — не биография российского императора, а лишь кусок его жизни, связанный с Северной войной со Швецией. О чем спектакль и почему нужен челябинцам именно сейчас, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

1700 год. Россия в союзе с Саксонией и Данией объявляет войну Швеции. Выход в Балтийское море и возвращение побережья Финского залива Петр видел стратегически необходимым — эти территории позволяли напрямую торговать с главными европейскими державами. Это и было так называемое окно в Европу. Восемнадцатилетний король Швеции Карл XII виделся Петру легкой мишенью, вот только это оказалось не так. Русские войска осадили Нарву, но потерпели поражение. Что помешало? Неподготовленность, низкая организация войск и предательство иноземных офицеров.

Спектакль начинается 1700 годом. Зритель видит не молодого и еще пока не состоявшегося Петра, а серьезного правителя, уже вступавшего в войны с другими державами. Он разбит и не понимает, как мог проиграть своему сопернику. Правда, он и не сдается: не получилось сейчас, значит, получится, когда появятся новые полки, офицеры и артиллерия (те самые знаменитые пушки, которые отливались из переплавленных колоколов).





«Петр у нас не молодой, это уже не тот мальчик, что боялся стрелецкого войска и своей сестры. Наш герой не боится никого. Это сильный правитель, который готов завоевывать территории, защищать и возвышать свою страну. Фрагментами показаны его деяния, например Гангутское сражение, Полтавская битва, поражение под Нарвой. Петр I — сильный, волевой, знающий, чего хочет. Кстати, ради роли мне пришлось немного изменить внешность: я обычно ношу бороду, а тут сбрил ее и отрастил усы», — отметил исполнитель роли Петра, солист оперы Виталий Савельев.





Сцены боевых действий и выстраивания стратегических планов — не единственное, что есть в спектакле. Куда же без любви? Во времена Северной войны Петр знакомится с Мартой Скавронской. Сподвижник Романова Александр (Алексашка) Меншиков удачно представил дочь латышского крестьянина. Она станет той, кто сможет успокаивать правителя во время его мигреней и приступов эпилепсии. Той, кто подарит ему наследников и в будущем станет первой императрицей России — Екатериной I.





«Катеринушка, друг мой, здравъствуй! Инова писать не имею, только что мы, слава Богу, со въсеми судами дошли близь Новой крепости; и ежели б севоднишней противъной ветр не помешал, то б конечно сего ж дни были в Элзенфорсе. Приказывал я Кикину, чтоб несколько бочек вина купить с новых пришедших караблей, також и сыроф, и прислать сюды ко мне для презенту другим; и сие потщись исправить поскоряя. Петр. С Луткера, не дошед Новой крепости, в 2 д. авъгуста 1713».





Как показать любовь на войне, когда пару разделяет расстояние? Через письма. Режиссер спектакля Иркин Габитов встроил в постановку подлинные тексты рукописей. Актеры их не просто читают, а поют — доверили переложение трогательных или, наоборот, наполненных солдатским бытом писем на музыку композитору Михаилу Богданову.

«Такое введение исторических документов в оперу встречается нечасто. Мы решили эти письма озвучить, и Петр поет их своей супруге. Письма очаровательные совершенно, и без них не получилась бы вот эта вот сквозная лирическая линия любви Петра к своей жене. Я вообще старался избегать современных изысков в музыке и писать красивые мелодии и красивую гармонию, чтобы было понятно большинству населения нашей страны. И мне даже пришлось использовать некоторые элементы шведской музыки, но я их немножко трансформировал: в опере есть колыбельная песня шведская, она со страшным содержанием про дикого волка, сидящего глубоко в лесу, который страдает от голода и ждет, когда жертва пройдет мимо», — поделился профессор кафедры композиции Московской консерватории и композитор «Петра Первого».





Еще одна сюжетная линия — предательство одного из союзников, гетмана Запорожья Ивана Мазепы. Он пользовался безграничным доверием Петра, но побоялся, что шведы разобьют Россию, и решил, не дожидаясь поражения, примкнуть к Карлу XII. Шведам он пообещал разместить их на своей территории, собрать 20‑тысячное войско с казаками и калмыками и по первому зову выступить на стороне Карла. По словам исполнителя роли Мазепы Андрея Меркульева, героя сгубила жажда власти.





1709 год. Русские войска полностью разгромили шведов под Полтавой. Эта битва определила исход Северной войны и укрепила международный авторитет России.

1714 год. Молодой русский флот в битве при мысе Гангут одержал первую из своих побед. Это дало толчок дальнейшему развитию русского флота, который вскоре вдвое превзошел шведский по количеству боевых кораблей. Шведы стали уязвимы и с моря.

Невозможно в три акта вместить то, что происходило в течение 21 года. В Челябинском театре оперы и балета постарались: насыщенная боями, придворными интригами и переживаниями героев (от Петра до Карла) постановка становится ожившими страницами учебника по истории, только не такими сухими и скучными. По словам режиссера Иркина Габитова, спектакль нужен сегодняшнему зрителю, ведь та история перекликается с современностью.





«Это новый спектакль, новое произведение, которое написано буквально за полгода. Пришлось очень много работать и придумывать, в опере занято огромное количество исторических персонажей. По-моему, мы нашли интересное решение в подаче. События, происходящие почти 200 лет назад, перекликаются с событиями сегодняшнего дня. Там нет прямых аналогий, но я думаю, что у зрителя от эмоционального воздействия и написанной музыки возникнут ассоциации», — рассказал режиссер.





Челябинцы уже успели оценить мировую премьеру самостоятельно — первый показ прошел вчера. По словам общественного деятеля Ирины Текслер, представленная опера — это история настоящего защитника Отечества, при котором была создана регулярная армия и величественный флот.

«Мы объявили, что будем делать мировые премьеры, это началось с балета „Бесприданница“ Островского, и мы свои обещания сдерживаем. В прошлом году директор театра Владимир Досаев вышел с идеей поставить оперу „Петр Первый“, а сегодня мы уже собрались, чтобы увидеть, что у нас получилось. Очень приятно, что „Петр Первый“ появился на нашей сцене. Для постановки собралась удивительная команда из наших любимых режиссеров, композиторов, с кем мы уже работали», — отметила Ирина Текслер.





Сегодня вечером спектакль отыграют повторно. Затем с историей Северной войны через оперу челябинцы смогут познакомиться 7 мая (12+).



