«А ты купи слона!»: в Камерном поставили мечту колхозника о безбедной жизни

«Вот бы бросить все и махнуть в Америку, чтобы быть там богачом»

Челябинский Камерный театр открывает новый сезон с премьеры — истории «Слон» по пьесе Александра Копкова. Запрещенная в советское время, она и сегодня кажется вполне актуальной, а герои — близкими и знакомыми: то ли культурный код играет свою роль, то ли никогда человек не перестает думать о богатстве и лучшей жизни. Что челябинцам расскажет спектакль — в нашем материале.

Главный герой постановки Гурьян Мочалкин вроде и в колхоз не против был вступить, и в партию — раз сын говорит, что так надо, может, стоит и совестью поступиться, и от веры отказаться, чтобы стать партийным? И пускай сам сатана приходит во сны Гурьяна со словами: «Вот тебе от меня партбилет» — все равно согласен примкнуть к только набирающей силы большевистской власти. Вот только желание это будто не от сердца исходит, а от безвыходности. Потому что выбор невелик: или колхоз, или изгой. И делать ничего не хочется поперек себя для-ради партии, но и прилюдного порицания вся семья боится.

— Встанешь перед общественным судом!

— А как перед ним стоять? Я, чот, и не стояла никогда даже…

Душу травят Гурьяну и книжки по истории, в которых буржуазия пьет кровь простого рабоче-крестьянского народа. Да так сладко пьет, по мнению Гурьяна, что даже присоединиться хочется: открыть лавку, мануфактуру, стать зажиточным. А как тут станешь, если колхоз и председатель всех гонят собирать рожь, если партия следит, чтобы все были равны, а чуть кто побогаче — сразу травят обидной «кулацкой мордой». Нет тут, при большевизме, возможности разбогатеть.

— Родиться с такими законами и с таким капиталом!..

Но выпадает Гурьяну Гурьянычу неслыханная удача: в колодце, где, предположительно, Степан Разин спрятал свои сокровища, колхозник находит золотую статуэтку слона. Хотел, конечно, спрятать и показать только семье, но о миллионном богатстве прознали ушлые соседи. И сразу давай заставлять Гурьяна поделиться с колхозом добычей. А как не захочет — можно и украсть ночью.

А Мочалкин же на этого слона так надеется: мечтает уехать куда-то далеко, где богатство не порок. Да хоть в Америку! Стать там мистером Купером, открыть сразу несколько магазинов и жить без забот. Детей министрами можно будет сделать, жену… Да что жену, она, деревенская, даже слугой не сгодится. На молодой американке бы жениться — вот это дело.

Американская мечта в представлении советского крестьянина примерно такая же, какой остается в нашем понимании и сейчас: работать мало, зарабатывать много, жить в большом доме, чтобы все родственники были знаменитыми, а законы — не такие кусачие. Пьеса начала XX века будто и не сто лет назад написана, а совсем недавно. Каждый из нас, Мочалкиных, хочет стать мистером Купером, возвыситься над остальными, не подчиниться общему механизму «все так делают, а значит, так надо». Но Куперами не становятся, Куперами рождаются.

— Можно быть мистером Купером, а потом — бац!— и нельзя…

Естественно, ни о каком богатстве в 30-е годы прошлого века речи и не шло. И не обмануть тут ни выпивоху — председателя колхоза, ни хитрых и жадных соседей, ни ярых партийцев, у которых что ни слово — лозунг. И себя не обманешь — не улетишь за мечтой в другую страну, даже если дирижабль построишь. Свалишься с высоты «миллионера» обратно в свой колхоз — управлять трактором, собирать рожь. Даже ружьем свой капитал не отстоишь. А чего уж, оно ведь и не стреляет уже сто лет в обед. Или по чеховским законам и поломанное оружие все-таки обязательно выстрелит?..