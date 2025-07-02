В Челябинске на фестивале мировых премьер покажут рок‑оперу и мюзикл по Гюго

В театр имени Глинки второй год подряд привезут постановки-эксклюзивы

В сентябре Челябинск во второй раз примет Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России. В театре имени Глинки покажут уникальные спектакли со всей России, которые можно увидеть только в репертуаре участников. Расписание выступлений и названия постановок уже появились в афише Челябинского театра оперы и балета.

Всего будет пять участников, включая челябинцев. Гостями Южного Урала станут Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, московская продюсерская компания MuzArts, Театр концептуальной музыки и Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева.

Первым 9 и 10 сентября выступит Свердловский театр с мюзиклом «Человек, который смеется» (16+), основанным на романе Виктора Гюго. Авторы спектакля, в том числе режиссер Нина Чусова, отказываются от исторической точности и концентрируют внимание на людях, их судьбах и поступках. Герой спектакля Гуинплен живет с маленькой бродячей труппой, носит на лице маску «вечного смеха» и внушает ужас и отвращение. Но ему суждено узнать тайну своего происхождения и оказаться перед выбором между уродством тела и красотой души.

Затем, 12 и 13 сентября, MuzArts представит одноактные балеты, объединенные общей темой — великие женщины XX века. Постановка «Две Анны» (12+) делится на части «Павлова» и «Ахматова», у каждой свой хореограф. В «Ахматовой» показаны сразу две поэтессы — балерина Елизавета Кокорева проживает ее жизнь в танце, а актриса Полина Маликова озвучивает. В центре сюжета двое главных мужчин писательницы — муж поэт Николай Гумилев и художник Амедео Модильяни. Вторая часть спектакля, «Павлова», показывает взаимоотношения Анны Павловой с важными мужчинами в ее жизни — Чекетти, шлифовавшем технику балерины, партнером Дандре, Вертинским и Чаплином.

Театр концептуальной музыки покажет 16 и 17 сентября рок-оперу «Хождение в огонь» (12+). Это авангардная постановка о воинах, сражающихся за освобождение Донбасса. Спектакль создан Александром Прохановым (стихи), Александром Агеевым (музыка и либретто) и Дмитрием Никитиным (хореография). Художественная особенность «Хождения в огонь» — в синтезе классической литературной основы с авангардным форматом рок-оперы.

Марийский государственный театр оперы и балета привезет на фестиваль «Екатерину Великую» (12+). Биографическую оперу режиссера Сергея Шепелева покажут 19 и 20 сентября. Эпоха правления императрицы показана золотым веком, полным балов, роскоши и богатства. При этом спектакль вскрывает и проблемы: реформы Екатерины расширили привилегии дворян и сократили права подавляющего большинства населения — крестьян.

Завершится фестиваль 21 сентября показом премьеры 69‑го сезона Челябинского театра оперы и балета «Петр Первый» (12+). Спектакль покажет период правления первого императора России от поражения под Нарвой до побед в Полтавской битве и Гангутском морском сражении.