Челябинский театр «Манекен» пополнится спектаклем о женщинах с онкологией

«Идущего человека» поставит Игорь Бармасов

Челябинский театр «Манекен» к концу 2025 года представит зрителям спектакль «Идущий человек». Это история, основанная на реальных судьбах женщин с онкологическими заболеваниями, сообщают в театре.

Постановка — совместный проект театра с центром психологической помощи онкопациентам «Жить дальше». Идея спектакля возникла после выпуска видеоантологии «Идущий человек», где поэты собрали истории и выступили голосом для женщин с онкологическим диагнозом. В проекте приняли участие 27 поэтов и 28 женщин разного возраста, социального положения, с разными стадиями заболевания. Для театра выбрали несколько историй, которые лягут в основу документального спектакля.

Спектакль поставит главный режиссер «Манекена» Игорь Бармасов. Челябинцы знают его по постановкам «Мама», «Гринч», «Stand up, поэты!», «Человек в театре», «Скрудж. Сны», «Ревизор. Версия», «Надежды маленький оркестрик».

«Документальный театр работает со зрителем через осмысление, его цель — узнавание себя зрителем и признание себя частью общества. Для людей, которые сейчас борются с заболеванием или находятся в ремиссии, спектакль может стать терапевтическим, помочь прожить страхи и побороть стигму, прервать немоту. Родные онкопациентов смогут лучше понять, что они чувствуют и как им можно помочь, разобраться со своим страхом болезни», — поделился Игорь Бармасов.

Пьесу к «Идущему человеку» написал драматург Константин Рубинский в соавторстве с поэтами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска. Музыкальное сопровождение создаст челябинский композитор Марина Бушмелева.

После премьеры авторы сделают видеоверсию «Идущего человека» для тех зрителей, кто не сможет попасть в зал.