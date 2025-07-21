На малой сцене Челябинского Камерного театра ставят спектакль «Жена-еврейка»

Это режиссерский дебют актера Никиты Савиных

Начало нового театрального сезона в Челябинском Камерном театре не обойдется без премьер. В августе зрителям представят спектакль «Жена-еврейка» (16+) по пьесе Бертольда Брехта. Постановка будет идти на малой сцене.

Как рассказали в Камерном, это режиссерский дебют артиста Никиты Савиных, знакомого челябинцам по ролям в спектаклях «Эти свободные бабочки», «Убивая Гонзаго», «Сын», «Гадюка», «Слон», «Анна Каренина», «Без вины виноватые», «В душе хороший человек», «Рай».

«В этом году мы открыли малую сцену, и это вдохновило артистов Камерного на самостоятельные работы. Интересно, что спектакль Никиты Савиных еще не был представлен зрителю, но уже вызвал волнение в театральной среде», — поделились в театре.

История разворачивается в 1935 году в Германии, когда принимают закон о «защите германской крови». Герои артистов Марины Вознесенской и Антона Ребро сталкиваются с выбором: уехать или остаться, ожидая гонений.

Первые показы в качестве открытых репетиций пройдут 16 и 23 августа.