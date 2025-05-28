Челябинский Камерный театр ищет таланты

На смену ушедшим актерам хотят принять в труппу несколько человек

Камерный театр Челябинска впервые за несколько лет организовал кастинг актеров, чтобы принять в труппу новых артистов. В этом сезоне театр покинули Татьяна Кучурина (уехала в другую страну) и Марина Гез, ставшая директором кинотеатра «Знамя». Администрация надеется пополнить состав четырьмя актерами, но как пойдет — пока загадка. За кастингом наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».

Пробы проходят в несколько этапов: еще в марте состоявшиеся артисты и студенты актерских факультетов присылали свои видеовизитки и заявки. Из них главный режиссер Виктория Мещанинова отобрала несколько человек, которых пригласили на очный этап. Актеры показывают свои таланты не в один день: кто-то в мае, а кто-то — в конце июля, когда закончится театральный сезон и можно будет приехать. Накануне в Камерном театре отсмотрели семерых претендентов.

Кто-то только учится на актера или заканчивает обучение, кто-то уже несколько лет работает в театрах области. Есть и ученики Олега Хапова — режиссера Камерного театра. И их как будто проверяли тщательнее остальных: заставляли петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. И устроили почти допрос: «Почему хотите работать именно в Камерном? Какое самое сильное театральное впечатление вы проживали?»

«Я хочу работать в Камерном театре, потому что труппа ощущается как одна семья», — сказала со сцены претендентка Екатерина Аничкова.

Кстати, Екатерина одна представила танец. Во время выступления у нее слетела туфля, но номер девушка доиграла. На вопрос Виктории Мещаниновой, почему не остановилась, студентка ЧГИКа ответила: «Я поняла, что смогу дотанцевать и так. Не буду же я на сцене останавливаться и просить подождать, пока я каблуки надену».

Были и те, кто пришел в Камерный совершенно из другой профессии. Так, на пробах выступил инженер, который пока только учится на актера заочно. После стиха парень уверенно сказал: «Спеть могу. Правда, у меня не всегда получается», — и затянул «Катюшу». Смелости и бесстрашию не попасть ни в одну ноту аплодировал весь зал собравшихся артистов Камерного театра.

Результаты претенденты узнают только в конце лета, до этого администрация театра отсмотрит еще нескольких актеров. Сколько все-таки человек примут в труппу театра, никто точно не знает. Но, возможно, кого-то из этих лиц мы увидим уже в следующем сезоне.

Добавим, последний раз актерский состав обновлялся в 2019 году: тогда в театр приняли Марину Вознесенскую, Надежду Дудченко и Юрия Рябухина.