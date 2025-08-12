Челябинский Камерный театр принял четырех актеров-новичков

Двое — выпускники Челябинского института искусств

В Челябинском Камерном театре пополнение — в труппу вошли сразу четыре молодых актера. Кто-то уже участвовал до этого в театральных эскизах и лабораториях театра, а для кого-то зачисление в Камерный стало случайностью. Рассказываем, с какими артистами можно будет познакомиться уже в новом сезоне.

Напомним, летом в театре впервые за несколько лет провели кастинг, надеялись пополнить состав на четыре человека — так, в общем, и получилось. Кастинг связывали с тем, что за последний год театр покинули несколько артистов — Татьяна Кучурина уехала в другую страну, а Марина Гез поменяла род деятельности и стала директором кинотеатра «Знамя». При этом в Камерном говорили, что хотели бы сделать упор на новых мужчин-актеров. Но зачислили двух парней и двух девушек.

На первом дне театральных проб, о котором рассказывал наш корреспондент, выступал Максим Белопухов, выпускник ЧГИКа и мастерской Олега Хапова — режиссера Камерного. Максим начал заниматься театральной деятельностью еще в школе, в 7 лет пошел в студию Надежды Корелиной. В 2021 году он поступил в Институт культуры и во время учебы уже успел побывать на сцене Камерного театра — в эскизе «Песочный человек» на лаборатории «ГоГоГо». На кастинге Максима проверяли тщательнее и дольше всех: просили читать заготовленные материалы, импровизировать, петь так, будто только что расстался с девушкой, танцевать, спрашивали, почему так хочется поступить именно в Камерный. Как будто к выпускникам Олега Хапова был особые требования, они должны были доказать, что их руководитель подготовил сильных артистов.

Уже играла в Камерном и еще один новичок — Ольга Серветник. Девушка, как и Максим Белопухов, успела выступить в эскизе «Песочный человек» на лаборатории «ГоГоГо». А еще играла с актерами Камерного в эскизе «Бабушка Рита была молода» на режиссерско-драматургической лаборатории «Тыловая история». В 2025 году Ольга окончила ЧГИК (мастерская Олега Хапова), после прослушиваний главный режиссер Виктория Мещанинова пригласила ее стать частью Камерного, в который девушка уже была влюблена.

Еще один новый артист — Артемий Липовцев, который попал в Камерный случайно. Он пришел поддержать сокурсницу на прослушиваниях, а в последний момент решился спонтанно прочитать отрывок, и его позвали. Артемий — гость на Южном Урале: он родился в городе Ялуторовске Тюменской области. А диплом артиста драматического театра и кино получал в Екатеринбургском государственном театральном институте (мастерская Андрея Русинова).

Коллега Артемия по университету и в будущем по театру — Алена Шекшаева. Девушка стала четвертым новым артистом Камерного. Алена родилась в Челябинске, здесь же занималась в театральных студиях, но после окончания школы решила не поступать в вуз, а посмотреть на театральную жизнь Москвы. И уже потом приняла решение пойти в Екатеринбургский театральный институт, также в мастерскую Андрея Русинова.

Юные актеры уже познакомились с труппой и даже подготовили небольшой капустник с шуточными визитками-презентациями. А артист Виктор Нагдасев напутствовал новичков и рассказал, что им предстоит работа в очень дружном и интересном коллективе, где каждый человек уважает другого.