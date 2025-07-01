Челябинский оперный театр рекордно рано открыл продажу билетов на «Щелкунчика»

Стоимость доходит до 13 тысяч рублей

Челябинский театр оперы и балета открыл продажу билетов на новогодний спектакль «Щелкунчик» (6+). Постановка в афише появилась рекордно рано: обычно занять места можно в сентябре-октябре, но в 2025 году продажи открыли в июле.

Билеты стартуют от 800 рублей на бельэтаже, на балконе самые дешевые места по 1,5 тысячи. В партере стоимость начинается от 6 тысяч и доходит до 13 тысяч рублей.

Показы стартуют 21 декабря и закончатся 5 января. Также в афише на зиму появились «Волшебник Изумрудного города» (0+) и традиционный «Новогодний Штраус-концерт» (6+).

Напомним, это новое прочтение знаменитого балета, постановкой в прошлом году занялась прима Татьяна Предеина. Хореографическая партитура обновлена полностью, добавилось несколько сцен, появились новые персонажи: Арлекин, Коломбина, Арапчата.