Режиссер Виктор Плотников поставит спектакль в Челябинском театре кукол

Материалом для спектакля станут стихи Александра Блока

Челябинский режиссер Виктор Плотников подготовит премьеру для Театра кукол имени Вольховского. О планах на 2025 год журналисту Первого областного информагентства рассказала директор театра Елена Ильченко.

Так, режиссер поставит «Балаганчик» по Александру Блоку. Это будет музыкальный спектакль, который пустят на малой сцене.

«Виктор Плотников — и режиссер-постановщик, и художник-постановщик. И истинный кукольник», — добавляет Елена Ильченко.

Напомним, корреспондент ИА «Первое областное» рассказывал, что постановки мастера видели и Америка, и Франция, и Швейцария, но дома художник был выгнан из собственной мастерской в самом сердце города.

В 2022 году на фестивале «Соломенный жаворонок» режиссер представил свою работу «Собака Камень». Как писал наш корреспондент, в кулуарах театрального фестиваля либретто спектакля «полоскали» с остервенением. Сегодня в Челябинске нельзя увидеть ни одну работу нашего земляка: он стал популярен по всему миру, кроме города, где живет.

Директор Челябинского театра кукол добавила, что в планах есть еще один проект с Виктором Плотниковым. Художника, создающего сложные конструкции к своим спектаклям, попросят специально для театра Вольховского придумать и претворить в жизнь необычный механизм.

«Мы очень надеемся оставить у нас в театре материальное наследие Виктора Плотникова. Что-то вроде музыкальной шкатулки, которую он создавал для оперного», — поделилась Елена Ильченко.

Так выглядит музыкальный кинетический прибор в театре оперы и балета

Также в следующем году театр Вольховского отпразднует 90-летие. Артисты надеются на максимальную вовлеченность челябинцев в предстоящие проекты и спектакли. Например, проведут обменные гастроли с кукольными театрами Перми, Оренбурга, Екатеринбурга и Тюмени. Гости покажут в общей сложности 20 спектаклей на челябинской сцене.

А новый театральный сезон откроют в сентябре уличным спектаклем: по паркам и улицам города пройдет большое кукольное шествие. Всего премьер за 2025 год будет пять, в том числе две музыкальные («Балаганчик» и спектакль-концерт в день рождения театра) и одна переработка постановки, которую давно не давали.