Россия на Олимпиаде: снова в топе, но не в тройке

Наша команда завоевала семь медалей в предпоследний день Игр

На Олимпийских играх в Токио российская команда завоевала семь медалей в предпоследний день соревнований. Три победы наших атлетов позволили сборной улучшить свои позиции в медальном зачете. Россия поднялась на четвертую строчку, опередив британцев. Догнать японцев уже не получится, завтра надо постараться удержать завоеванную позицию.

Как и ожидалось, сегодня стал самый успешный по завоеванным медалям день для сборной России. Наша команда смогла завоевать аж семь медалей, в том числе и три золотых. Но от этого почему-то не становится радостно на душе. И все потому, что мы могли рассчитывать на большее.

Но прежде, чем говорить о грустном, давайте отметим тех, кто сумел подарить нам праздник и сегодня поднимался на пьедестал почета. Одним из героев Игр стал борец Абдулрашид Садулаев. Ему удалось снова победить и стать двукратным олимпийским чемпионом. Успехи нашего богатыря отметили в Олимпийском комитете России. Сегодня стало известно, что именно борцу будет доверено нести флаг команды на церемонии закрытия Игр.

Ожидаемое золото принесли и отечественные синхроннистки. Они доказали, что им нет равных в мире в групповых выступлениях. Иначе как фантастика нельзя назвать выступление нашей прыгуньи в высоту Марии Ласицкене. Перед Олимпиадой многие специалисты отмечали, что пик формы у спортсменки уже прошел и у нее немного шансов побороться за золото. Но своим прыжком на 204 см она утерла нос не только скептикам, но и соперникам. Браво Мария!

В шаге от победы остановились волейболисты-пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояковский. Бронза на счету еще одного борца Гаджимурада Рашидова.

Ну а теперь о грустном. К сожалению, не смогла повторить героический финал пятилетней давности наша волейбольная мужская сборная. События решающего матча за золото в точности повторяли то, что происходило в Рио. Россияне вновь уступили соперникам в двух первых сетах, сумели сравнять счет, однако на тай-брейке не смогли завершить в свою пользу невероятный камбэк. В этот раз французы были чуть сильней.

И совсем уж какие-то невообразимые вещи происходили в финале соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье. Мало кто сомневался, что любая из сестер Авериных сумеет завоевать для России золото — уж слишком большая разница в уровне мастерства между нашими спортсменками и остальными. Это подтверждало и выступление гимнасток в квалификации, где превосходство россиянок было подавляющим.

Но в финале сестер-близняшек, по признанию многих специалистов, «придушили» судьи. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, наблюдавший за соревнованиями с трибун, был возмущен до предела. И пусть наша сторона подала апелляцию на решения арбитров, ситуацию уже не изменит. Сестры Аверины остались без золота. Серебро Дины стало слабым утешением для самой спортсменки, а Арина и вовсе оказалась вне пьедестала, заняв четвертое место. Не лишним будет напомнить, что в этом виде программы Россия на Олимпийских играх не проигрывала 25 лет.

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