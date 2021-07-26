Россия на Олимпиаде: великий финал и историческая победа

В третий день соревнований российские спортсмены завоевали три золотых медали

Третий день на Олимпийских играх в Токио принес сборной России и ее болельщикам немало приятных эмоций и впечатлений. Легендарная Софья Великая вновь вышла в финал, но упустила золото в личном первенстве турнира по фехтованию, первым в истории российским олимпийским чемпионом по тхэквондо стал Максим Храмцов, долгожданную победу одержали мужчины-гимнасты в командных соревнованиях. Об этом и многом другом — в нашем традиционном обзоре ИА «Первое областное».

В очередной раз не устают радовать и восхищать всех нас российские фехтовальщицы. Вот и сегодня они были в центре внимания. Еще задолго до старта Олимпиады было очевидно, что в турнире среди женщин-саблисток в России практически гарантированное золото. Уж слишком велико превосходство наших спортсменок над соперницами. Эти ожидания оправдались в полной мере — как и пять лет назад, вновь мы стали свидетелями российского финала. В очередной раз, уже третий по счету, в решающем сражении за золото билась легендарная спортсменка, титулы которой можно перечислять бесконечно, знаменосец сборной на церемонии открытия Олимпиады Софья Великая.

Она проиграла своей подруге по команде Софии Поздняковой, дочери президента Олимпийского комитета России. Казалось бы, нам-то от этого чего? Ну, проиграла, но не кому-нибудь, а нашей же спортсменке. Но почему-то грустно, потому что Великая как никто другой заслуживал этой победы. 36-летняя спортсменка отправилась на свою четвертую Олимпиаду с одной-единственной целью — выиграть золото в личном первенстве саблисток. Пообещала детям, что вернется из Токио и будет с ними, станет чаще уделять им внимание. Все знали и понимали, что для нее эта Олимпиада должна стать последней.

«Признаюсь честно, если бы я выиграла олимпийское золото в личном первенстве, то давно бы завершила карьеру. Но я не могу уйти, не попробовав добиться этой победы. Вернусь домой, годик отдохну, восстановлю силы, побуду с детьми, другой год уйдет на завоевание олимпийской лицензии, и еще год — на подготовку к Играм. Увидимся в Париже»,— сообщила после обидного поражения в токийском финале великая чемпионка Софья Великая.

Снова порадовали наши тхэквондисты. Вчера мы неистово поддерживали Татьяну Минину, которой совсем немного не хватило для того, чтобы стать чемпионкой. Сегодня то, что не удалось челябинке, сделал 23-летний парень из Нижневартовска. Максим Храмцов завоевал золото и стал первым в истории российским олимпийским чемпионом по тхэквондо! Браво! В Токио на додянг выходили три наших спортсмена и все они возвращаются домой с медалями. Стопроцентное попадание в яблочко!

Наконец, еще одно золото в копилку нашей сборной положили гимнасты в мужском командном турнире. Неужели в этом виде спорта мы наконец-то возвращаем утраченные позиции? В советские времена наши гимнасты доминировали на международной арене, но затем утратили свои позиции. Сегодня им удалось завоевать золото в тяжелейшей борьбе с соперниками из Японии и Китая.

Приняли участие в состязаниях и южноуральские спортсмены. Ватерполистки из Златоуста в составе сборной России сразились со своими старыми подругами-соперницами из Венгрии в ватерпольном турнире. В равной и напряженной игре зафиксирована ничья. Причем, капитан команды Екатерина Прокофьева сравняла счет за 7 секунд до финальной сирены. Эльвина Каримова и Мария Берснева в этот раз были не столь заметными фигурами на площадке, ограничившись одним забитым мячом на двоих. Голкипер Евгения Головина провела матч на скамейке запасных. Но не приходится сомневаться, что время проявить себя у них еще будет. Впереди два матча группового турнира и плей-офф.

К сожалению, завершила свое выступление на Олимпиаде теннисистка Екатерина Александрова. По всей видимости она затратила слишком много сил на то, чтобы сломить сопротивление бельгийки Элизе Мертенс в первом круге. Сегодня в поединке против Нади Подорошка из Аргентины россиянке не хватало свежести.

Олимпийские игры набирают обороты, дарят нам новые эмоции от побед и поводы для разочарований. Впрочем, о последнем сейчас говорить не хочется. Хотя бы потому, что у нас есть кем гордиться и чему радоваться.