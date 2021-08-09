Продовольственный набор в уральских «Пятерочках» дешевле, чем в среднем по стране

Цены на овощи не поднимают несмотря на неурожай

Во втором квартале 2021 года стоимость минимального продуктового набора в уральских магазинах «Пятерочки» составила 4977 рублей. В среднем по стране показатель был на два рубля выше. В Москве продуктовая корзина стоила 5 977 рублей, в Санкт-Петербурге — 5 527 рублей. Данные приведены в собственном анализе компании X5 Group, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

В течение второго квартала в среднем по России цены на продовольствие стали расти быстрее. Продовольственная инфляция, по данным Росстата, ускорилась с 6,6% в апреле до 7,9% в июне. Овощи за весну — начало лета подорожали на 11,2%.

«Высокая инфляция плодоовощных товаров преимущественно связана с меньшим, по сравнению с предыдущим годом, посевом корнеплодов и неудовлетворительным качеством урожая этих культур в прошлом году, что отрицательно сказалось на объеме и сроках их хранения. В результате к весне предложение овощей „борщевого набора“ оказалось меньше обычного и привело к их удорожанию на рынке по всей цепочке поставок», — поясняет руководитель макроэкономического анализа X5 Group Илья Федоров.

При этом в «Пятерочке» старались поддерживать низкие цены на социально значимые товары. Например, капуста в сети стоила на 16% ниже, чем в среднем по рынку, лук — на 11%, морковь — на 8%. В целом практически половина из 33 продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в магазинах сети были дешевле среднерыночных показателей: помимо части овощей из «борщевого набора», соленая селедка — на 21%, горох и фасоль — на 20%, подсолнечное масло и яблоки — на 18%, курица — на 16%, вермишель — на 12%, мука — на 11% и т. д.

Цены на некоторые овощи, наоборот, упали. Огурцы подешевели на 22%. Также мороженая рыба и пшено стал стоить меньше на 3%, черный чай и перец горошком — на 2%, карамель — на 1%. Стабильными остались цены на яблоки, сыры, творог, рис и муку.

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в первом квартале этого года в «Пятерочке» стоил на 33,8—41,3% ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 3 008 рублей, 3 507 рублей — в Москве и 3 658 рублей — в Санкт-Петербурге.